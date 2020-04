El coronavirus no distingue entre edad, posición económica y/o social ni actividad laboral. Prueba de ello son los numerosos casos de deportistas contagiados, entre ellos varios futbolistas, que se han venido reportando en las últimas semanas. En el caso de Arjen Robben, no fue él quien padeció la enfermedad, sino su esposa,

El exjugador del Bayern Múnich le contó al diario Bild los difíciles momentos que vivió a causa de este hecho. “Llegó a sentir mucha presión en el pulmón al respirar. No fue una sensación agradable. Nos dimos cuenta que el proceso de recuperación es largo. No te sientes mejor después de uno o dos días. Por fortuna, el último test al que se sometió dio negativo. Poco a poco vuelve a sentirse mejor. Estuvo fatal”, declaró el neerlandés.

Como consecuencia del estado de su pareja, el resto de su familia se puso en cuarentena de forma voluntaria, medida que siguen acatando hasta ahora y que han podido sobrellevar gracias a la ayuda de amigos y parientes.

“Menos mal que tenemos unos amigos envidiables. Fueron ellos los que nos ayudaron a pasar esto. Fue una situación de lo más extraña. No puedes salir de casa. La gente se encarga de hacerte las compras y te las deja delante de la puerta. Cuando pasa un tiempo puedes salir a meterlas en casa. Tenemos un perro al que nuestros amigos sacaban a pasear”, reveló.

Sobre su retiro del balompié, lo cual se produjo hace no mucho tiempo, señaló que a veces siente ganas de volver a un campo de juego. “Es sin duda la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi carrera. De vez en cuando siento cosquilleos en los pies. Supongo que es algo que no cambiará nunca”, admitió.