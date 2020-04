Sergio Peña no olvida que salió de Alianza Lima, por lo que tiene todas las intenciones de salir campeón y retirase en el conjunto blanquiazul. El volante del Emmen FC aseguró que quiere volver a La Victoria junto a otros compañeros de la selección peruana.

“Juego fútbol desde que tengo uso de razón y mi familia siempre me ha apoyado. He sacrificado estudios y exámenes por jugar y entrenar con Alianza Lima. Desde el día uno que me fui a probar al club, me dijeron que me quedaba, desde los 9 jugué en Alianza”, indicó Sergio Peña para Movistar Deportes.

“Me gustaría volver a Alianza Lima para jugar con Yordy Reyna, Renato Tapia, Wilder Cartagena. Por más que quiera no voy a jugar con Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Quiero ir a jugar a Alianza Lima para campeonar y dejar mi nombre, pero también quiero retirarme ahí”, aseguró el volante del Emmen FC.

Hace algunos días, Sergio Peña también explicó que piensa terminar su carrera en Alianza Lima junto a Miguel Araujo, Renato Tapia y Yordy Reyna, quienes también tienen la intención de culminar su carrera en La Victoria.

Sobre la posibilidad de ir a otro club, Sergio Peña explicó que es un jugador profesional y que en el fútbol todo puede pasar. "Soy hincha de Alianza Lima, que para mí es el más grande, pero no tengo nada contra la 'U'”, agregó.