Johnnier Montaño y Jean Deza defendieron la camiseta de la Universidad San Martín en 2013. Desde entonces se volvieron grandes amigos, tanto así que el colombiano se atrevió a dejarle un duro mensaje al ‘Ratón’ durante una transmisión en vivo para Instagram.

El día de ayer, Jean Deza usó sus redes sociales para hablar de su presente (indisciplinas con Alianza Lima) y se mostró muy dolido por todo lo que pasó. De todos los mensajes que recibió el ‘Ratón’, el de Johnnier Montaño no pasó desapercibido, pues en primera instancia dijo que le iba a pegar y después, lo trató con cariño.

Montaño, hoy jugador de Sport Chavelines de la Liga 2, le dijo lo siguiente a Jean Deza: "Te quiero mucho y compórtate por favor. Te voy a sacar la m***** cuando te vea. Anda a orar y no hables pavadas que el único que ayuda es Dios”.

Tras esto, el volante nacido en Colombia con nacionalidad peruana dejó un último mensaje: "Te amo Deza, pero no la c... más”. Cabe resaltar que Johnnier Montaño defendió la camiseta de Alianza Lima hasta en tres oportunidades. Si bien no jugó con Deza en el equipo victoriano, sí lo hizo con los santos.

Jean Deza fue sancionado por la dirigencia blanquiazul tras cometer cuatro actos de indisciplina. El día de ayer, el volante se mostró arrepentido y dijo que nunca traicionaría a Alianza Lima. Incluso se atrevió a decir que volverá mejor para darle alegría a los hinchas grones.