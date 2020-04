Coki Gonzáles sobre Deza: “Seguro no donó sangre porque no se debe consumir alcohol antes”

Poco después de que Jean Deza hiciera mea culpa por los errores que cometió con Alianza Lima, el comentarista deportivo Coki Gonzales prende la hoguera con polémico comentario sobre el atacante.

Aprovechando la coyuntura que genera el club blanquiazul por ofrecer al Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ para instalar ambientes adecuados de donación de sangre y la iniciativa de sus futbolistas, el conductor ironizó con la ausencia del exjugador de UTC en el recinto.

“Leí que no se puede consumir alcohol 24 horas antes de donar sangre, seguramente por eso no fue Jean Deza”, manifestó Coky Gonzales en el programa deportivo Fútbol como cancha.

Los comentarios al respecto inundaron las redes sociales, pues fue considerado como una provocación para Jean Deza por los numerosos actos de indisciplina que lo sacaron del primer equipo de Alianza Lima.

Por su lado, el volante de 26 años se refirió sobre los inconvenientes que lo mantuvieron sancionado durante las últimas semanas en el cuadro victoriano.

“Yo me puse un propósito este año al llegar a Alianza, no pensé que iba a pasar lo que pasó. Les pido disculpas a todos lo que confiaron en mí. Nunca fue mi intención lo que hice, aceptó todo lo malo que hice en su momento, no fue lo correcto, pero no voy a caer, voy a salir firme y lucharé”, expresó Jean Deza mediante su cuenta de Instagram.