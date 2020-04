André Carrillo desató el debate entre hinchas, luego de revelar la supuesta aspiración que tendría Luis Advíncula por llegar a defender a Alianza Lima, lo cual sorprendió a la afición de Sporting Cristal, club del que el lateral se declaró hincha.

El jugador del Al-Hilal expresó sus deseos por volver al club de La Victoria; sin embargo, manifestó que no le gustaría volver solo, pues eligió el once con el que le desearía jugar de blanquiazul, en el que incluyó al popular ‘Bloqueo’.

“En el arco lo podría a Pedro Gallese y luego estaría Luis Advíncula, porque sé que se muere de ganas por jugar en Alianza Lima y yo le haría ese favor”, manifestó André Carrillo sobre el lateral de le selección en una entrevista que otorgó a Movistar Deportes.

Carrillo y Advíncula comparten filas en la selección peruana.

Asimismo, completó el equipo de ensueño mencionando a Alberto Rodríguez, Alexander Callens, Sergio Peña, Paolo Hurtado, Jefferson Fafán y Paolo Guerrero, asimismo escogió al brasilero Marcelo al tener la ‘chance’ de elegir a un extranjero.

En cuanto a la proximidad de su regreso a Alianza Lima, André Carrillo sostuvo que para él no sería idea volver al equipo de sus amores en malas condiciones, sino en su mejor momento futbolístico.

"A mí me gustaría volver a jugar en Alianza, pero no cuando tenga 35 o 36 años, en etapa de retiro. Lo que a mí me gustaría es estar allá físicamente pleno, joven, fuerte y con reacción para marcar la diferencia. Quiero competir en la Libertadores, pues cuando estuve jugué poco, era juvenil y no tenía responsabilidad”, enfatizó.