Roberto Mosquera: “Vamos a necesitar un mes más luego de la cuarentena”

Con la ampliación de la cuarentena por el coronavirus, el regreso del fútbol peruano se ve cada día más lejano. Sin embargo, los futbolistas siguen entrenando en sus casas y los clubes siguen viendo opciones para que esta paralización no les afecte tanto.

Proyectándose a un regreso, el director técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, estimó que, una vez pasada la cuarentena, los jugadores necesitarán por lo menos un mes más para llegar a punto a la competencia.

"Nosotros hemos llegado a la conclusión de que en algún momento las autoridades del deporte tienen que llamar a un kinesiólogo, preparador físico, un entrenador y sentarse con la directiva. Debemos proteger al hombre que hace posible que esto sea un espectáculo. Si damos una semana para que empiece el torneo, los desgarros van a ser tremendos, las lesiones también, el espectáculo será paupérrimo. Necesitamos cuatro semanas para regresar a la competencia", aseguró en entrevista con Radio Ovación.

"Es difícil, porque lo convencional tiene que ser sensato. La riqueza del entrenador es el contacto diario y eso no se puede dar. Estamos abocados en mantener la parte física que pensábamos hacer. Hay una cosa que nadie puede sustituir que es un partido por tres puntos", agregó.

Por otro lado, Mosquera relató parte de cómo pasa sus días en la cuarentena. “Por la edad, estoy en riesgo, pero trato de llevar la normativa y la exigencia que no me cuesta porque he sido disciplinado toda mi vida”, indicó.

Por último, el estratega peruano se refirió al venezolano Marchán y sus opciones dentro del cuadro ‘rimense’. “Con el comando técnico hemos conversado acerca de él y tenemos una tranquilidad de conciencia de lo que significa una responsabilidad de ver un jugador con respecto a su puesto y condiciones”, sentenció.