Jhon Marchán: “No siento presión de llevar la ’10′ en Cristal”

El futbolista venezolano Jhon Marchán fue el último refuerzo en llegar a Sporting Cristal. Lamentablemente aún no ha podido debutar con los ‘rimenses’ por la paralización del balompié debido al coronavirus.

Marchán detalló la manera en que vive la cuarentena en nuestro país. “Es difícil la situación, más aún alejado de mi país, pero mi familia se encuentra bien y tranquila, eso me permite tener un poco de tranquilidad en ese aspecto (sic). Sabemos que este tipo de trabajo te aleja de la familia, pero es todo una experiencia, es una situación a nivel mundial, pero esperando que todo pase pronto”, manifestó en entrevista con Radio Ovación.

A pesar de no tener actividad con sus compañeros, Marchán se mantiene motivado por la experiencia que hoy le toca vivir en nuestro país. “Para mí es una satisfacción enorme, era algo que no me esperaba. El torneo en Venezuela ya había empezado y salió la oportunidad y estoy agradecido por poder estar aquí en equipo tan grande como Sporting Cristal”, expresó.

"Durante la semana que estuve trabajando lo hice en mi posición, me gusta jugar de '10' y es allí donde el profesor me ha probado. No siento presión, ese número me da confianza. Me tocó pelear ese número y les pude dar confianza para que me lo dieran", señaló al momento de detallar su posición en el campo de juego.

Por último, el jugador ‘llanero’ relató la manera en que se vienen preparando durante la cuarentena. “Cada día hay una sesión de entrenamientos con el comando técnico, tres días a la semana nos vemos a través de Zoom y ellos ven nuestro desempeño”.