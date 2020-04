Contundente respuesta de Ramos a Farfán: “No me van a sacar del grupo de WhatsApp”

Pese a no ser considerado por Ricardo Gareca en las últimas convocatorias de la selección peruana, el defensa Christian Ramos aseguró que no saldrá del grupo de WhatsApp del equipo nacional, aunque el resto de integrantes comenten lo contrario.

Después de que Jefferson Farfán revelara que el jugador de César Vallejo fue sacado del medio de comunicación, Ramos respondió con humor señalando que tiene un acuerdo con los creadores del chat.

“No me han sacado del grupo de WhatsApp solo que Jefferson (Farfán) es ‘chacotero’. Además soy bien amigo de Tapia y Advíncula, que son los que meten y sacan del grupo y me han dicho que no me van a sacar”, enfatizó el exjugador de Universitario a Movistar Deportes a través de una videollamada.

Christian Ramos aseguró que seguirá en el grupo de whatsapp de la selección.

Asimismo, Chrstian Ramos reconoció que concretar su interés de volver a ser elegido en la selección peruana será una tarea complicada pero accesible si obtiene buenos resultados físicos y de desempeño, sobre todo porque hay otros elementos que podrían alinear en su posición.

“Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la selección peruana. Me muero por regresar, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes“, sostuvo la ‘Sombra’.

De esta manera, el campeón del título de Ecuador 2017 buscará convencer a Ricardo Gareca para reintegrar la selección peruana, donde no es llamado desde los amistosos del 2018.