Carlos Zambrano, defensa de Boca Juniors, se refirió a los rumores que vincularon a Paolo Guerrero al cuadro ‘xeneize’. Como se recuerda, a fines del 2019 medios argentinos aseguraron que el ‘Depredador’ tenía todo cerrado para mudarse a Argentina, pero finalmente el capitán de la selección peruana se quedó en el Inter de Porto Alegre.

El ‘Kaiser’ llenó de elogios al delantero, pero dejó en claro que hoy en Boca tienen a un atacante de gran nivel, Carlos Tévez. “Guerrero es un gran delantero, de los mejores, se mantiene muy bien físicamente, me gustaría que venga, pero tenemos a Carlitos ahí arriba, que la está rompiendo. Igual no creo que Paolo necesite un periodo de adaptación”, mencionó sorpresivamente el central que llegó a inicios del 2020 al cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo.

Su evolución con Gareca y el salto a Boca Junios

Zambrano habló de la evolución que ha tenido a lo largo de los años, adjudicando su progreso a Ricardo Gareca, quien además tuvo que ver con su llegada a Boca Juniors.

“Antes en el campo de juego no hablaba tanto, hoy en día sí, en los últimos dos años empecé a hablar, Gareca me lo requería. El ‘Profe’ Ricardo fue una pieza clave para mi llegada, al igual que el patrón Bermúdez. En los primeros partidos en Boca, sabía que tenía que hacer las cosas lo más simple posible, tenía la presión del debut y no podía fallar, sabía que había millones de personas mirando”, expresó.

El peruano volvió a ratificar además que siempre fue su sueño vestir la camiseta ‘xeneize’ y resaltó la importancia del club a nivel mundial.

“A Boca lo conozco desde que tengo uso de razón. Es uno de los más grandes del mundo, siempre soñé con jugar acá. El 80 % de los jugadores en Perú conocen más a Boca que a cualquier otro club. Este es un conjunto al que nunca se lo puede dar por muerto, es un equipo muy grande. Estoy en uno de los mejores del mundo”, concluyó.