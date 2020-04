André Carrillo fulminó los comentarios que aseguran que tienen una mala relación con Ricardo Gareca, a raíz que el volante de la selección peruana llegó al fútbol de Arabia Saudita para jugar por el Al-Hilal.

La ‘Culebra’ Carrillo aprovechó la entrevista que otorgó vía videollamada a Movistar Deportes para asegurar que nunca se llevó mal con el entrenador del equipo nacional, quien expresó abiertamente su desacuerdo por el cambio de liga del peruano.

“Nunca tuve mala relación con Ricardo Gareca. Yo no jugaba por decisión del técnico. Yo una vez fui a aclarar una situación con el ‘profe’ porque me estaban perjudicando afirmando cosas que no eran ciertas, no porque no me haga jugar. Él me dijo que no me preocupe”, expresó André Carrillo.

Y aunque el atacante de 28 años reconoció que para el comando técnico es necesario participar en un campeonato competitivo, considera que se encuentra en un momento estable deportivamente, lo cual no lo alejará de la selección peruana.

“Sé que a él le gustaría que esté en Europa, pero son decisiones que uno toma y siempre fui claro con él. Le dije que si no le gusta lo entiendo, pero le pedí que respete mi decisión de estar aquí porque estoy feliz y no tengo motivos para irme”, enfatizó el exjugador del Benfica y Watford.