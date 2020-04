Para Pool Ambrocio, marzo podría ser el mes más agitado de su vida. De una clasificación a unos Juegos Olímpicos que consolidan el esfuerzo de toda una vida dedicada a la lucha libre, a un confinamiento obligado en un país ajeno y lejos de sus seres queridos.

Pero ni una pandemia puede borrar la sonrisa que se dibuja en su rostro al sentir que el máximo objetivo de su vida estaba cumplido. El 15 de marzo marca el regreso a una cita olímpica de la lucha peruana en la rama masculina del estilo libre después de 24 años. Un orgullo para nuestro país que tiene detrás toda una historia de sacrificio y superación personal.

“Pensé en retirarme, estaba muerto en vida”, nos cuenta Pool al recordar lo cerca que estuvo de clasificar a Río 2016 al llegar solo a semifinales del Preolímpico. “Yo le estaba ganando al subcampeón olímpico y en los últimos dos segundos me voltea el marcador, yo ya me sentía en las Olimpiadas, fue algo que me marcó”, relata.

Las lágrimas que Pool derramó por semanas las cambió por motivación para levantarse y trazarse un nuevo objetivo. Cuatro años más de trabajo se veían como una montaña muy alta para escalar, pero él se dio cuenta que el secreto era ir paso a paso. En el camino llegaron medallas, torneos ganados y un sitial dentro de los 10 mejores del mundo alcanzado en 2018.

Pero algo faltaba y el Preolímpico de Ottawa fue el escenario perfecto para que, como él dice, cumplir consigo mismo como deportista. Luego de seis minutos de intensa lucha contra el jamaiquino Angus Arthur, Pool se levantó del tapiz como deportista olímpico.

"Lo primero que pasó por mi mente fueron las situaciones difíciles que me tocaron vivir. Sentía que algo le debía a mi deporte. Antes de clasificar me sentía incompleto, ahora me siento realizado", señaló.

Pool sabía que el sueño era posible, así que no dudó al tener que poner de su bolsillo para viajar a Rusia para entrenar o a Canadá para competir; sin embargo, él sabe que el apoyo es necesario para que los atletas consigan triunfos para el Perú. “A veces es contradictorio que el apoyo llegue cuando se gana algo, uno lo necesita antes. El apoyo de las autoridades y la empresa privada es muy importante”, afirma.

Celebración postergada

Pool tuvo que esperar casi un mes para finalmente celebrar este logro con su familia. Las medidas tomadas por el Gobierno impidieron su retorno inmediato de Canadá. Fueron dos semanas los que el equipo peruano de lucha pasó en el país norteamericano, cómodos con el trato de la Embajada peruana, pero llenos de incertidumbre por lo que podría pasar.

Al llegar al Perú, como parte del primer grupo de atletas que regresó, Pool tuvo que pasar dos semanas más en un hotel para cumplir con los protocolos de precaución. Finalmente, se pudo reencontrar con su familia para devolverles, con una clasificación a Tokio, la confianza que pusieron en él por todos estos años.

Obsesivo estudioso del deporte que ama desde su infancia, Pool pasa los días de confinamiento viendo videos de lucha, analizando movimientos y, por supuesto, entrenando. En su casa tiene los implementos necesarios para mantenerse activo y un compañero perfecto para no perder la forma: su hermano José, quien también es luchador.

Al principio tomó el aplazamiento de Tokio 2020 con mucha pena, pero luego se dio cuenta que el tiempo de preparación le servirá para el nuevo objetivo en su vida. “Me siento seguro de lograr la medalla”, nos dice con la convicción de alguien que tuvo que esperar cuatro años para su revancha y que uno más, solo lo motiva más.

Sabía qué...

- Pool Ambrocio es el número 12 del mundo y ha sido dos veces campeón sudamericano. Del Preolímpico de Canadá volvió con la medalla de plata.

- Otros peruanos que participaron en Canadá y siguen buscando su clasificación son Sixto Auccapiña, Gonzalo Soto, Thalía Mallqui y Yanet Sovero (quien fue olímpica en el 2016).