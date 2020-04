Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ¿Cambian de camiseta?

La expansión del coronavirus ha hecho que las grandes ligas del mundo paren, que el balón se detenga y las estrellas en la cancha dejen de brillar. Aunque todavía no hay fechas confirmadas para volver a jugar, ya varios equipos han visto golpeadas sus arcas e incluso han llegado a acuerdos económicos para disminuir sueldos.

Este escenario inesperado de crisis también podría tener efectos en el próximo mercado de fichajes, donde es probable que los desembolsos no sean tan fuertes como en ventanas anteriores. Incluso el expresidente del Inter de Milan Massimo Moratti se encargaba de prender las alarmas al anunciar que el cuadro neroazzurri podría ir por Lionel Messi.

“Creo que Messi no es un sueño prohibido en absoluto. Tal vez ni siquiera lo era antes de esta desgracia. Está en la recta final de su contrato y, sin duda, sería un esfuerzo tremendo traerlo aquí. El contexto actual que estamos pasando no sé si cambia algo para positivo o negativo, pero creo que veremos cosas extrañas a final de año”, comentó Moratti a Radio Rai, quien incluso comentó que le gustaría ver que forme dupla en el ataque con Lautaro Martínez.

Sin embargo, en la interna del Barcelona no se han inmutado con dichas palabras y confían en que se mantenga en el club y se retire con la camiseta blaugrana. Lo que buscarán será renovar su contrato e incluso fichar a Lautaro, para tratar de formar un equipo ganador y con más variantes en el ataque. Aunque claro, no se puede descartar que la ‘Pulga’ no analice irse luego de los problemas que ha tenido con el presidente del club, Josep Bartomeu, en varias oportunidades.

¿Le ponen precio?

El alto salario de Cristiano Ronaldo –35 millones de euros– ha hecho que la Juventus piense en vender a su principal estrella. A pesar de su buen rendimiento dentro de la cancha, la crisis económica ha hecho que la directiva de la ‘Vecchia Signora’ busque fórmulas para ser viable en los próximos meses, a pesar de ser uno de los equipos más consolidados de Europa.

El precio que señalan en Italia es de 70 millones de euros. Según el diario Corrierre dello Sport, las posibilidades que tiene Cristiano es un eventual regreso al Real Madrid o al Manchester United para terminar su carrera. Incluso CR7 fue al Bernabéu hace unas semanas para el clásico español, donde también vio al presidente merengue Florentino Pérez, con quien ha mejorado su relación. Por ahora es solo una posibilidad, pero con el correr de las semanas podría tomar forma y volver a ponerse la camiseta merengue.

Posibles fechas de regreso

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha señalado que están cerca de ponerse de acuerdo en fechas para que los torneos regresen, aunque todavía esto falta que sea confirmado. “Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio. Para las competiciones europeas, el 28 de junio. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para La Liga. Dos posibilidades están bajo consideración. La primera es jugar competiciones nacionales e internacionales al mismo tiempo; la segunda, comenzar con los nacionales, a principios de junio con la esperanza de cerrar en julio, y luego completar las copas europeas entre julio y agosto”, indicó, descartando que se evalúe no terminar los torneos.