Hoy se cumple un mes del último partido que se jugó en la Liga 1 después de la paralización del campeonato por el brote del coronavirus.

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima (2-0) del 8 de marzo fue el clásico número 365 en la historia y que cerró la fecha 6 del Torneo Apertura. El encuentro jugado en el Estadio Monumental concluyó con goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos, sin imaginar lo que podría pasar más adelante con la propagación del COVID-19.

Pero, hoy también se cumple un mes de la celebración por el Día Internacional de la Mujer. Aquel día fue una jornada histórica para las trasmisiones deportivas del fútbol peruano, porque era la primera vez que tres rostros femeninos participaban en un partido entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’.

Ana Lucía Rodríguez, Milena Merino y Carolina Salvatore, periodistas de Gol Perú, entraron en la historia de los clásicos por su labor en el campo de juego. El rol de la mujer en el periodismo deportivo siempre fue visto como una minoría, pero, durante los últimos años, los medios deportivos están apostando por darle la oportunidad a nuevos talentos y ellas se han empezado a consolidar en el camino.

Aquella tarde del 8 marzo, a Ana Lucía Rodríguez le tocó hacer un ras de campo para Alianza Lima; Milena Merino cubrió las incidencias de Universitario de Deportes; mientras que Carolina Salvatore se encargó de los comentarios junto a Diego Rebagliati; y la narración fue efectuada por Jesús Arias. La República conversó con las tres para recordar el valor que le dan a esa fecha, una etapa en la que entraron a la historia del fútbol peruano y que esperan sea el inicio de un cambio en las transmisiones deportivas.

Ana Lucía Rodríguez

La vida de Ana Lucía Rodríguez siempre estuvo ligada al deporte desde el colegio y también cuando jugaba los partidos de fútbol con su hermano y amigos en una residencial de San Isidro. Forma parte de las primeras promociones de periodismo deportivo en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), comenzó su experiencia en medios en el diario Depor, donde cubrió a clubes como San Martín, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Cuando le propusieron ir a Gol Perú, se mostró convencida de dar ese salto y no lo pensó dos veces. Cumplió el sueño de debutar a ras de campo en un partido oficial a fines del 2017 y la entrevista que más le marcó fue con el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca. El día del clásico, Ana Lucía contó cómo vivió los últimos minutos de Pablo Bengoechea como entrenador de Alianza Lima.

- ¿Alguna vez pensaste que podía suceder que tres mujeres sean parte de una transmisión de un clásico de fútbol peruano?

No, jamás. Es histórico y justo lo comentábamos en la previa. Fue increíble y en un clásico. Se iban a jugar varias cosas y éramos tres mujeres: dos chicas en campo de juego y una comentando. Fuera de lo futbolístico, es tal vez lo más resaltante y lo más bonito. A Milena ya la conocía, a Carolina no tanto, pero éramos más porque había una previa con Karla Chocano, Camila Zapata y Alexandra del Solar. Todo esto está pasando, actualmente. No solamente en Gol Perú, otros medios les están dando espacio a otras chicas. Es bonito ir a una conferencia y ver a varias chicas y que las primeras preguntas sean de mujeres.

- ¿Qué recuerdas del clásico? Te tocó hacer cobertura a Alianza Lima y en un momento complicado del club.

Estaba relajada, tranquila. El estadio era un alboroto porque me acuerdo que el calor era horrible, fue uno de los días más calurosos. Además, se sumó el escenario de que si Pablo Bengoechea se quedaba o se iba de Alianza Lima. Tenía que estar atenta a sus movimientos. A Pablo lo he seguido de cerca, tiene un montón de gestos, él me decía cosas, lo aprendí a conocer bastante. Pero ese día del clásico, era totalmente distinto. Yo que lo había tenido cerca como un año, sabía cómo era él. Después del clásico, me entero que se va. Confirmé esa información y me mandé durante la transmisión. No la pensé.

- ¿Has sido víctima de comentarios machistas?

Siempre me lo preguntan, pero nunca lo viví. Tal vez al inicio, quizá cuando estaba en el diario, algunos hombres que estaban ahí cuando llegué a la entrevista dirían “qué hace acá, seguro vendrá para hacer algún trabajo del instituto”. Actualmente, en Gol Perú nunca sentí un mal comentario, la mayoría me conoce.

Milena Merino

Su conexión con el deporte nació cuando compartía noches y fines de semana de fútbol con su abuelo. Ella siempre quiso ser periodista de investigación, pero el destino le deparó otro camino. Tuvo un paso como prensa en la Federación Peruana de Fútbol, TV Perú y RPP Noticias, donde cubrió a Alianza Lima y a la selección peruana. Su primera experiencia siguiendo el día a día del ‘equipo de todos’ fue en la Copa América Centenario 2016.

Estuvo presente en la cancha del Estadio Nacional el día que Perú regresó a un Mundial después de 36 años. Precisamente, Rusia 2018 la llevó a convertirse en la primera periodista peruana en cubrir una Copa del Mundo con la ‘Bicolor’. Ha entrevistado a jugadores de talla mundial como los croatas Luka Modric e Iván Rakitic. También al francés Paul Pogba, así como al chileno Arturo Vidal. Esta última, fue la que más le marcó porque dio la vuelta al mundo.

Es una de las últimas incorporaciones de Gol Perú para los programas Tiempo Extra y Código Fútbol. El día del clásico en el Monumental, Milena Merino tuvo el reto de cubrir por primera vez a Universitario de Deportes. Además, era su debut en un partido por televisión desde su paso por la radio.

- Más rostros femeninos en los medios deportivos, ¿qué opinión tienes sobre este cambio?

Hemos dado un paso gigante, tanto fuera como dentro de la cancha, como en el fútbol femenino. Aún no llegamos a estar en condiciones de igualdad, pero aplaudo a los medios que les dan la misma oportunidad a hombres y mujeres, y normalizan el rol de la mujer en el deporte. Hay mujeres que se han hecho un nombre, me gustaría verlas afuera cubriendo un partido de eliminatorias, en una Copa América, un Mundial. Siento que estamos en el proceso de cambio.

- ¿Alguna vez has sido víctima de comentarios machistas?

Cuando comencé en esto, siempre están los típicos comentarios. He podido coleccionar un montón de cosas que se han dicho sobre mí. Me gusta lo que hago, me tocó lidiar a mi alrededor con personas que no estaban conformes con mi trabajo, eso pasa en todos los aspectos. Es un punto más porque sigue siendo un medio de hombres, hasta que este estigma no salga, seguirá pasando.

- El último clásico fue histórico para las transmisiones deportivas en el Perú porque hubo tres mujeres en cancha. ¿Qué recuerdas de ese día que te tocó Universitario?

Fueron muchos sentimientos encontrados, yo no iba a un estadio para trabajar hace varios meses. Desde el comienzo fue un gran reto porque nunca había hecho campo de juego para Universitario, yo siempre hacía Alianza. Siempre estuve del otro lado. Fue difícil el cambio de radio a TV, todo es diferente. No estaba nerviosa, sino ansiosa de que ya llegue el partido, pero a la vez no sabía a lo que me estaba enfrentando. Tuve la suerte de conocer a Gregorio Pérez, que es un tipazo. No le incomoda tener la presencia de alguien al lado, imagínate que me hubiese tocado un Ángel Comizzo (ríe). Tiene mucha llegada a sus jugadores, él hacía un gesto y en el campo ya entendían, siento que se prepara mucho y es un equipo que va por buen camino.

- ¿Alguna vez pensaste que podía suceder que tres mujeres sean parte de una transmisión de fútbol y en un clásico?

Si lo pensé, pero yo no sabía si iba a estar en ese clásico a ras de cancha. Fue algo bastante bonito. Sin transmitir un mensaje escrito o hablado por el Día de la Mujer, las imágenes hablaban por sí solas. Espero que esto se repita, que nos toque coincidir más veces en transmisiones, porque más allá de que si se vio bien o no, fue la inclusión de la mujer.

Carolina Salvatore

Las circunstancias de la vida llevaron a Carolina Salvatore a quedarse a vivir en el Perú luego de una pasantía en Latina por seis meses, allá por el 2009. Siempre quiso ser periodista de deportes. Su madre fue la visionaria. Lo estudió, pero se desvió en el camino. En Mar del Plata, su ciudad natal en Argentina, hizo espectáculos; aquí viajó por todo el Perú y algunos países del exterior como reportera de Reporte Semanal. Condujo programas matutinos y de fin de semana en ATV+, hasta que dio el salto a TV Perú para ser conductora de un bloque deportivo y panelista de un programa de debate de fútbol. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 fueron dos de las mayores experiencias de su vida.

A inicios del 2020 llegó a Gol Perú para ser la primera comentarista de la Liga 1. Ha entrevistado a presidentes, además de informar sobre momentos históricos como el fallo de la Corte De la Haya, la designación del Papa Francisco, el milagro de Juan Pablo II en Costa Rica, entre otros momentos. Su sueño es estar en una Champions League, ya sea como comentarista, a ras de campo o haciendo la previa. Actualmente, está ejerciendo una maestría de coaching deportivo y psicología deportiva, lleva cursos de comentarista con periodistas argentinos, lee libros deportivos para perfeccionar sus conceptos y practica el relato, una faceta que aún está pendiente en ella.

En el Monumental, Carolina Salvatore debutó como comentarista en un clásico peruano. Ese día estuvo acompañada de Diego Rebagliati y el narrador Jesús Arias, y reveló su preparación para ese partido.

- A inicios de año, te anuncian como el jale de Gol Perú y te conviertes en la primera comentarista de la Liga 1.

Sí, por fin se me dio la oportunidad que tanto deseaba desde muy joven. Estaba muy feliz. En mi primer partido, que fue el UTC vs. Cristal, me moría de miedo (ríe). Fue difícil, los clubes se arman, hay jugadores que ni siquiera conoces. Hay comentaristas que no se preparan, yo tomo clases con Fabián Godoy, comentarista de DirecTV, con técnicos, asesoramiento de árbitros, intento cubrir todo y trabajar en lo conceptual, las estadísticas. Intento mirar el partido anterior, refresco el criterio del técnico, el sistema del entrenador, la historia de los jugadores.

- El día del clásico debutas como comentarista en un 'U’ vs. Alianza ¿Qué recuerdas de ese día?

Era la primera vez que estaba en la cabina del Monumental para ver el partido. Algunas cabinas de transmisión son muchas veces complicadas en los estadios. Tienes que estar atento a los detalles, tengo algunos tips, parámetros para comentar. Sino estoy segura no me arriesgo, espero la repetición o la certeza de la jugada. Cuando analizas el juego no puedes decirle al espectador lo que ves en la pantalla, debes analizar lo que no está con la pelota, cómo defiende el equipo, cómo ataca, los movimientos de sus jugadores. Uno puede saber mucho de fútbol o regular, pero cuando te toca comentar tienes que ser muy conceptual, cada uno con su estilo. Jesús Arias es un excelente relator, maneja bien el ritmo de televisión, el pase al campo de juego, y Diego conoce mucho el fútbol, es uno de los mejores comentaristas del Perú. Es enriquecedor.

- ¿Alguna vez pensaste que podía suceder que tres mujeres sean parte de una transmisión de fútbol?

Sí, yo tengo una mente superpoderosa con todo lo que he diseñado y lo que me falta. Sí lo imaginé, a mí me encanta trabajar con las chicas porque yo creo en la capacidad de desarrollo de talento. En algún momento, se elegía a la mujer para que ocupe un espacio de belleza o para que lea un mensaje de las redes. Hoy los medios de comunicación entendieron un poco la regla de juego en su enorme mayoría. Ellas quieren hacer bien las cosas, representar a un medio. No creo en el género, sino en la capacidad de las personas.