Germán Pezzella sobre el coronavirus: “Uno piensa si mañana podrá respirar o no”

Germán Pezzella, defensor y capitán de la Fiorentina, fue el primer jugador profesional de fútbol argentino en ser diagnosticado con coronavirus. El zaguero reveló todo lo que tuvo que pasar para superar la enfermedad.

Pezzella comentó a Olé que superar el coronavirus fue un alivio, pero que "el momento que estamos pasando no ayuda mucho para sentirme así. Desde que me dieron el positivo hasta que me volvieron a hacer los tests, que son dos, pasaron tres semanas. Yo me sentía bien, pero cuando no tienes la confirmación sigue siendo raro, porque no sabes hasta qué punto estás curado o no”.

“Por suerte acá tenemos un cuerpo médico muy bueno. Estuvimos preguntando todo el tiempo, sacándonos las dudas y ellos nos fueron guiando. Pero, un poco está ese miedo, por decirlo de alguna manera, de pensar ‘¿mañana me despertaré sin poder respirar, estaré complicado o no?’”, comentó el defensor de la Fiorentina.

“Uno nunca sabe qué puede pasar. Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero. Pero internamente uno cuando está en la cama o mirando el techo y empieza a pensar o lee noticias, dice ‘uh, y yo estoy con este virus, vamos a ver para dónde repercute, para qué lado te lleva'”, explicó Pezzella.

“Y también tienes el miedo de que al ser deportista te quede alguna secuela en los pulmones. Son muchas preguntas que uno se va haciendo”, concluyó el zaguero argentino al respecto.