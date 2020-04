Boca Juniors, flamante campeón de la Superliga Argentina 2019-2020, es el club más grande de la Superliga Argentina y uno de los más poderosos de todo el mundo. En ese sentido, la mencionada institución deportiva no se ha visto muy afectada por la crisis que viene dejando el coronavirus, a diferencia de otros equipos que no tienen renombre.

Algunos jugadores en todo el mundo han tenido que reducir sus sueldos para ayudar económicamente a sus clubes, lo cual —hasta el momento— no ha sucedido con los de Boca Juniors. Por ejemplo, Jan Hurtado se mostró muy feliz por estar en un gran equipo y aseguró que sabe lo que es recibir poco dinero.

“La realidad es que no todos los clubes pagan igual. Los que estamos en los equipos grandes somos privilegiados, pero no puedo hablar por todos. En Venezuela ganaba 40 dólares, así que no me puedo quejar”, manifestó en una entrevista con el Clarín.

El exatacante del Deportivo Táchira resaltó que en cada entrenamiento se esforzaba al máximo para llegar a una liga grande como la Argentina en el 2018. Actualmente, el extremo de 20 años es considerado por el técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo.

“Uno trabaja para estar entre los titulares y ganarse un puesto. Por eso me entreno a pleno. Es difícil competir con esos fenómenos, pero también muy lindo. A uno lo anima más. La vara está alta y hay que esforzarse”, culminó Jan Hurtado.

Dato: Medios deportivos italianos informan que la AS Roma está interesado en Jan Hurtado, quien últimamente no goza de la continuidad que quisiera en Boca Juniors.