Jean Deza: “A mí me ha dolido todo lo que ha pasado con Alianza Lima” [VIDEO]

Jean Deza fue uno de los fichajes sorpresa de Alianza Lima y candidato a brillar con dicha camiseta en esta temporada 2020. Sin embargo, fue todo lo contrario y la vida nocturna se apoderó del jugador e hizo que fuese separado indefinidamente del club. Hoy en día se muestra arrepentido de sus acciones y desea pasar la página.

No es la primera vez que el popular ‘ratón’ pide disculpas al conjunto ‘blanquiazul’, pero en esta ocasión sostuvo que nunca quiso dañar a la institución y tampoco su carrera profesional. El atacante de 26 años hizo un en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram y habló del tema de los 'ampays’ y sobre su futuro.

“Pertenezco a Alianza Lima, vamos a ver qué pasa en el futuro. Me arrepiento de lo que sucedió a comienzos de año, con los ampays y todo eso. Sé que todos nos equivocamos, no es la primera vez que me pasa. Quiero que entiendan y sepan que yo ya sé que es pasarla mal, nunca pensé perjudicar al club, que eso quede claro”, indicó Deza.

Asimismo, sostuvo que quiere iniciar todo de nuevo: “Todos tenemos segundas o terceras oportunidades. Dicen que sigo siendo el mismo, también escuché lo mismo en la prensa, respeto la opinión de todos, pero no lo comparto. Antes de hablar de una persona lo tienen que conocer, no por imágenes. Me ha dolido todo lo que ha pasado con Alianza, no es que todo me llega. Quiero lo mejor para mis hijos, nunca quise manchar mi carrera”.

Jean Deza recalcó que casi todas las personas están en su contra y que “el enemigo de un peruano, es otro peruano”, pero que él sigue luchando por superarse y aprender de sus errores.

“Yo me puse un propósito este año al llegar a Alianza, no pensé que iba a pasar lo que paso. Les pido disculpas a todos lo que confiaron en mí. Nunca fue mi intención lo que hice, aceptó todo lo malo que hice en su momento, no fue lo correcto, pero no voy a caer, voy a salir firme y lucharé”, señaló.