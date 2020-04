La propagación del coronavirus (COVID-19) en varias latitudes del mundo ha hecho que las personalidades del mundo deportivo tomen sus precauciones para evitar el contagio de este mal. Ante este panorama adverso, Paolo Guerrero también ha tomado medidas preventivas, con el objetivo de no perjudicar su salud.

El capitán de la selección peruana, quien se encuentra en Brasil cumpliendo con el contrato de su club, el Inter de Porto Alegre, aprovechó la cuarentena para compartir con su legión de seguidores una instantánea en la que se puede apreciar un nuevo corte de cabello.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de fútbol difundió una imagen de su rostro junto a una breve descripción, cuyo contenido hace referencia a la cuarentena. “Quédate en casa, aunque sea para tomarte unos selfies extraños. #peroquedate #cuchitumiri”, expresó en su red social.

¿Alondra García Miró está con Paolo Guerrero?

Alondra García Miró utilizó su cuenta de Instagram para revelar el lugar donde está pasando la cuarentena en esta coyuntura adversa. Por medio de sus historias de la red social, la empresaria le respondió a una seguidora, quien le preguntó dónde se encontraba viviendo actualmente.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho porque me da vergüenza”, dijo la modelo.

Asimismo, García Miró también sostuvo que se encuentra preocupada por la salud de su abuela, a quien llama de cariño ‘Gelita’, porque está dentro de la población vulnerable al coronavirus.