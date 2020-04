Marcio Valverde, futbolista de Sport Huancayo, nos cuenta cuánto afecta a los futbolistas el parón por el coronavirus, sus aspiraciones en la Liga 1 del fútbol peruano y cómo afrontarán la Copa Sudamericana.

¿Cómo te ha tomado estar en cuarentena, psicológicamente hablando?

Es complicado, más que todo por el virus. Mucha gente está acatando las medidas; sin embargo, hay otras que no y no distingue clases sociales. Los de la alta sociedad son los que más lo hacen, sacan a pasear a su perro, se van a la playa, a correr, etc.

¿Qué medidas han adoptado en el club? ¿Sabes si reducirán salarios?

Ayer nos depositaron el mes de marzo. Demoró un poco, pero no hubo ningún problema. Aquí pagan puntual.

¿Cuánto le afecta al futbolista este parón?

Uno hace la pretemporada, agarra un ritmo de campeonato y parar ahora es complicado. Es como si el campeonato se hubiera acabado y nos hubiéramos ido de vacaciones. Lo bueno es que hacemos trabajo físico para mantenernos. Hay que cuidar las comidas y estar en el peso perfecto.

Evidentemente el fixture ha cambiado, ustedes incluso disputan la Copa Sudamericana, ¿cómo se hace para no perder el nivel?

No habrá Copa América ni Bicentenario, por ahí se va a arreglar el calendario, pero es difícil porque nosotros por la Sudamericana tenemos que viajar. Después de esto, hay que agarrar ritmo, va a ser complicado.

¿Piensas en la selección peruana?

Todos lo pensamos, pero eso depende del trabajo que uno hace. A veces si no estás en la selección no quiere decir que no estés bien. Ya existe una base y es un grupo que ha logrado grandes cosas. Hay que esforzarse y destacar.

Preguntas cortas y al pie.

¿Alguna vez estuviste cerca de fichar por Alianza Lima o Universitario?

Sí, por Alianza Lima tuve un acercamiento el año pasado.

Un referente en el fútbol.

Carlos Lobatón.

¿Tienes alguna cábala?

No tanto, pero salir con mis hijos es mi motivación.

Fuera del fútbol, ¿a quién admiras?

A mis padres.

¿Una decisión que te arrepientas?

No decir las cosas a mis compañeros para corregir un error.

Si pudieras jugar en una cancha con cualquier futbolista, antiguo o actual, ¿a quién escoges?

César Cueto.

¿Irías a Universitario o Alianza Lima?

Claro.

Un técnico que te marcó.

Teddy Cardama.

¿Regresarías a Sporting Cristal?

Claro.

¿La cancha más difícil?

Matute.

La cancha donde has hecho tus mejores partidos.

Matute.

¿A qué equipo te encanta ganarle en su casa?

Uno disfruta ganándole a los equipos grandes.