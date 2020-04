Movistar TV recibe duras críticas tras anunciar regreso de los ‘cuatro fantásticos’

El medio nacional Movistar Deportes anunció la programación de cuatro encuentros de la selección peruana que tuvo a su cargo el director técnico uruguayo Sergio Markarián, con el fin de entretener a los televidentes mientras cumplen con la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Movistar TV informó que repetirá partidos de la blanquirroja esta semana; sin embargo, este anuncio no cayó nada bien en un grupo de usuarios y recibió duras observaciones.

La era de Markarián no fue como se esperaba y estuvo plagada de circunstancias negativas que hizo que el equipo de todos quede sin opciones de llegar a la cita mundialista de Brasil 2014.

Aquella delegación peruana resaltó a los llamados “cuatro fantásticos”, integrada por: José Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán.

Ese conjunto blanquirrojo terminó las eliminatorias en el séptimo lugar (15 puntos), en la tabla conformada por nueve países. Como se recuerda, Brasil clasificó directo por ser anfitrión y cedió un cupo más.

Los partidos que transmitirá Movistar TV esta semana son: Perú vs. Paraguay, Perú vs. Argentina, Perú vs. Chile y Perú vs. Ecuador; todos disputados en el Estadio Nacional de Lima.