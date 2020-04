Miguel Trauco sobre la Ligue 1: “Todavía me cuesta adaptarme a Francia”

El futbolista de la selección peruana Miguel Trauco habló sobre la actualidad de la Blanquirroja y el presente que vive con el Saint Etienne de la Ligue 1 de Francia. Asimismo, ratificó su hinchaje por Universitario de Deportes.

“Ricardo Gareca es el que encontró el camino, el que le dio dirección a este grupo. Personalmente estoy muy agradecido con él, me abrió las puertas y he estado en casi todas las convocatorias”, atinó en primera instancia Miguel Trauco para GolPerú.

“La Selección está convencida, sabe lo que quiere. Le juega a cualquier rival sin miedo. Hemos entrado todos a una etapa de madurez donde sabemos para qué estamos. Ya nos dimos cuenta de que no somos el patito feo”, añadió ‘El Genio’.

“La Selección Peruana tiene una idea de juego, un estilo marcado. Me gustaría poder jugar el Mundial de Qatar 2022 y también llegar a algún equipo top”, atinó el jugador del Saint Etienne.

En referencia al presente que vive con su club, el natural de Tarapoto aseguró que aún le falta adaptarse a la liga francesa.

“Todavía me cuesta adaptarme a Francia. Tengo una rutina que me mandó el preparador físico de la Selección. Estoy entrenando en casa", acotó el ex Universitario de Deportes, quien confirmó que regresará al club del cual es hincha cuando determine volver al fútbol peruano.