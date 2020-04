Toni Kroos consoló a periodista que perdió a familiares debido al coronavirus

El futbolista alemán Toni Kroos envió un sentido mensaje al periodista español Ignacio Albero, quien este fin de semana perdió a su abuela y padre a causa del coronavirus; enfermedad que sigue golpeando duramente varios sectores del mundo.

“Hola Ignacio, espero que ya estés bien en un tiempo un poco difícil y me alegra que te guste como juego. Te deseo lo mejor, especialmente con tu hijo que viene en junio, un abrazo”, manifestó el jugador germano por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El periodista del reconocido medio ibérico OK Diario no ocultó su tristeza por los fallecimientos de sus seres queridos.

“Mi abuela y mi padre. En 3 días. Por coronavirus. No hay palabras para explicar este dolor. Ni último adiós. Ni una caricia o un ‘te quiero, papá’. No sabéis la cantidad de horas que pasaba por aquí con Twitter Madrid o con la NFL. Ya me leen desde el cielo. Te quiero papá”, señaló Albero.

Ignacio Albero, seguidor del club ganador de la Champions League, también recibió mensajes de apoyo de exfutbolistas del Real Madrid, otros colegas de la carrera y de la NFL.

El territorio español es el país que más sufre por la pandemia provocada por el coronavirus. De momento, lleva 12 418 fallecidos y más de 130 000 contagiados de COVID-19.