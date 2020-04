La reportera y editora de Todo Globo Sport, Raisa Simplicio, conversó en exclusiva con La República sobre la coyuntura actual: el paralizado fútbol brasileño, la incorporación de Fernando Pacheco a Fluminense, su amor por Alianza Lima y su opinión sobre las medidas adoptadas por el presidente Martín Vizcarra frente al coronavirus.

¿Existe alguna fecha límite para que se reanude el campeonato brasileño?

Acá el campeonato brasileño todavía no ha empezado porque tenía como fecha de inicio en mayo. Antes de eso tuvimos los estaduales de Río, San Pablo, entre otros; así como la Copa de Brasil que están suspendidos, los cuales iban a reiniciarse el 15 de mayo; sin embargo, es muy difícil que se den.

La confederación de Brasil tiene pensado empezar el campeonato brasileño en junio o julio, donde no tendrían problemas porque terminaría en Brasil, pero si es que no empieza en estos meses, tendrán que modificar todo el calendario.

¿Existen casos de futbolistas que dieron positivo por coronavirus en Brasi?

Acá en Brasil no tenemos ningún jugador, salvo los presidentes de Internacional y Gremio de Porto Alegre. En el caso del ‘Colorado’, ya está curado. En Río, precisamente el Flamengo, tuvimos un vicepresidente que dio positivo, y también está el técnico Jorge Jesús, quien se hizo el examen y no estuvo muy claro. Luego se hicieron más pruebas y salieron negativas.

¿Algunos clubes piensan reducir sueldos? Pasó en Barcelona, Racing, entre otros...

Los clubes le han dado vacaciones a sus jugadores hasta el 20 de abril. La mayoría no ha trabajado con la reducción de sueldo, pero tenemos al Atlético de Mineiro, quienes bajaron el salario de sus futbolistas en un 25 %, incluido Jorge Sampaoli y su comando técnico, quien estuvo de acuerdo con este tema.

En caso que Internacional adopte esta medida, ¿cuánto podría afectar a Guerrero?

No creo que Paolo Guerrero sufra mucho porque gana un muy buen sueldo. Claro que a nadie le gustaría que le toquen el tema salarial, pero si es necesario, tendrá que hacerse la reducción.

Como periodista deportiva, ¿cómo pasas tus días sin fútbol?

Sigo trabajando desde mi casa, aunque es algo muy raro. No voy a partidos, no voy a la cancha, no hago reportajes. Hablo con las personas solamente por teléfono, los live streaming para generar contenido y entrevistas. Es muy rara esta situación, pero sí, extraño mucho ir a los estadios.

Tras la final en la Copa América, ¿cambió la visión futbolística que tenía Brasil con Perú?

La comisión técnica de la selección brasileña le tiene mucho respeto a Perú. Tuvimos muchos partidos con la selección peruana, buenos como la final de la Copa América, el mismo Tite reconoció esto. Sin embargo, la hinchada en general no está enganchada con su selección, aún sigue el dolor de la derrota con Alemania, se fijan más en sus equipos. Si no se habla mucho de Brasil, mucho menos de otros países.

¿Qué opinión tienes de Fernando Pacheco, el nuevo refuerzo de Fluminense?

Tuvo un inicio muy bueno en el Flu. La hinchada lo quiere de titular, el entrenador y comando técnico también. Incluso fue el último jugador de Fluminense que metió un gol; sin embargo, la para lo afectó. Llegó a un equipo que vive un momento complicado en cuanto a lo económico, lo que significa que tendrá muchas oportunidades, porque apostarán por los más jóvenes.

¿Cómo reaccionaron los brasileños al ver que Ronaldinho fue arrestado en Paraguay?

Fue una locura. Más que reaccionar por entrar a la cárcel, la gente se vuelve loca con las cosas que hace él, por ejemplo jugar un campeonato de fútbol donde campeonó, se toma fotos, tiene parrilla, juega fútbol, vóley. Incluso mandó un video ahora último con su amigo de celda, es todo muy loco.

Eres hincha confesa de Alianza Lima, ¿cómo así te enamoraste del club blanquiazul?

Me gusta mucho Perú, tengo un cariño muy grande con la gente. Me gusta su cultura, su comida, me gusta todo. Y como soy apasionada por el fútbol, empecé a ver el peruano y me encantó Alianza Lima porque es el equipo del pueblo y se identifica más con el juego de la selección. Por su historia, jugadores, la mejor cantera, Claudio, Paolo, Farfán, Cubillas y el padre de un amigo, don Jaime del Almeida.

Conocí el estadio, la hinchada, fui a un partido que me dejó apasionada por todo. Desde entonces ando pendiente de Alianza Lima y espero verlo jugar una Copa Libertadores como los hinchas merecen.

¿Y sigues a los rivales caso Universitario, Sporting Cristal?

Cuando juegan torneos internacionales la 'U' y Cristal con otros equipos, quiero que ganen los peruanos. Perú es como si fuera mi segunda casa. Así como en Brasil soy hincha de Flamengo, soy profesional y trabajo con todos los equipos. Es así, nosotros que gustamos del fútbol y en mi caso, es Alianza Lima.

Una última, ¿qué opinas sobre las medidas que adoptó el Perú para combatir el coronavirus?

Sigo de lejos lo que ocurre en Perú, las medidas que se están tomando y la verdad me gusta mucho cómo están manejando las cosas, claro que siempre hay problemas, nadie es perfecto. Pero creo que, en medio de lo que está pasando, Martín Vizcarra es el mejor presidente de todo Sudamérica en este tema del coronavirus: hizo lo que tenía que hacer, cerrar las fronteras, impuso la cuarentena obligatoria, entre otras.

¿Un mensaje para los peruanos?

Que se queden en las casas, que no salgan. Los policías, médicos, todos están trabajando para el bien del país y su gente. Tenemos que pensar en ellos también y no hay que ser egoístas, hay que ser uno.