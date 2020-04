Al igual que otras ligas del mundo, debido a la expansión del coronavirus en todo el mundo, la MLS tuvo que suspender la temporada que conmemoraba su 25 aniversario. Sin embargo, el comisionado Don Garber aseguró que se retransmitirán partidos históricos de la liga profesional estadounidense, por lo que no existe razón para no festejar.

Como no se cumplen 25 años de vida todos los días, este lunes 6 de abril los aficionados podrán disfrutar de la cuarentena por COVID-19 al seguir la transmisión de más de 8 horas que la MLS ha preparado para conmemorar su aniversario.

En este marco, la Major League Soccer pasará un total de 5 encuentros en distintas plataformas para que los fanáticos estén a gusto en casa y se unan a las cerebraciones por los 25 años de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos.

Hace exactamente 25 años, un 6 de abril de 1995 se disputó el primer duelo de la MLS que tuvo como protagonistas al San José Clash y al DC United, exequipo de Wayne Rooney. Aquel partido tuvo como vencedor al cuadro local; vale recalcar que se retransmitirá vía YouTube, Facebook y Twitter desde las 4:00 p.m.

¿Qué otros partidos icónicos de la MLS van a transmitir?

Como son más de 8 horas de fútbol histórico ininterrumpido, luego del primer duelo, la MLS retransmitirá otros encuentros que marcaron un antes y después en el fútbol estadounidense a través de la señal de ESPN.

- MLS Cup 1996: D.C. United vs LA Galaxy, 6 PM E.T.

- MLS Cup 2001: San José Earthquakes vs LA Galaxy, 8 PM E.T.

- Debut de David Beckham: LA Galaxy vs Chelsea, 10 PM E.T.

- Playoffs 2019: LAFC vs LA Galaxy, 10 AM E.T.