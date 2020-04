Jhonny Vidales, jugador de Melgar: “Lo que está pasando es una lección de vida”

A Jhonny Vidales, el hincha de Melgar le exige más y más esfuerzo en las canchas. Pero hoy, alejado de las mismas, se prepara físicamente en casa con la fe y esperanza de que el campeonato se reinicie y Melgar pueda lograr los objetivos propuestos para el presente año.

La República supo que días atrás el futbolista entregó algunas donaciones a las familias que la están pasando mal en estos días de cuarentena por el coronavirus, pero no quiso hacerlo público porque no le gusta ser “figureti”.

“La idea en el futuro es que solo, o con los compañeros, apoyemos más a los más necesitados. Lo que estamos pasando es una lección de vida de la cual todos tenemos que aprender”, refirió, dando cuenta de que en el club y en el grupo de compañeros no se habló nada sobre el tema de posibles descuentos de salario.

No hay punto de comparación en el trabajo físico en el pasto y junto al equipo, con el que se realiza en una azotea en la casa, sin embargo, no hay más que hacer. “Vamos soportando esta situación y dándole con todo. Este tema es algo muy grave y no podemos tomarlo a la ligera”.

Vidales se considera un hombre hogareño. Hoy lunes estará en el mercado o en la tienda de la esquina comprando los productos de primera necesidad y ver la forma de cocinar algo agradable para el almuerzo y la cena. “Seguro que viéndonos (a los varones) van a subirnos el precio pero hay que comprar nomás. Yo no sé mucho de cocina, pero hay que adecuarnos a la situación”, confesó.

Vidales será otro de los invitados de las “Sesiones Rojinegras” que difunde el club Melgar en sus redes sociales. Antes estuvo Joel Sánchez, quien es uno de sus amigos más cercanos. “Lito” dijo que si Vidales fuera algo de comer sería un “Perro caliente porque en el grupo le dicen Firulais”. Jhonny respondió: “Somos buenos amigos pero le mandaré su chiquita cuando me toque mi entrevista, todos atentos”, culminó.