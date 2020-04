Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez reveló dónde va a jugar Edinson Cavani

El futbolista uruguayo Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez habló sobre el futuro traspaso de Edinson Cavani, luego que concluya su contrato con el Paris Saint Germain (PSG) de Francia.

El zurdo señaló que “si viene para estos lados (Edinson Cavani), viene a jugar a Peñarol”, en entrevista con el programa Locos por el fútbol de Uruguay.

“Después, que digan lo que quieran. Y si no, pregúntenle a él. Tengo la autorización de él para decirlo”, añadió el actual capitán de Peñarol.

“Puede haber fotos de Nacional (Cavani de pequeño) y puede haber de Peñarol también”, continuó y cerró señalando: “no digo más nada porque mañana me putean en las redes”, subrayó entre risas Cristian Rodríguez.

Edinson Cavani termina contrato con el PSG a finales de esta campaña y son muchos los clubes que se ilusionan con contar con el ‘Matador’ de la selección uruguaya.

Además de la posibilidad certera de llegar a Peñarol, Atlético Madrid en España, Boca Juniors, Flamengo, Inter de Porto Alegre y Palmeiras son otros clubes que se han mostrado interesados en el talentoso delantero.

No es la primera vez que el ‘Cebolla’ Rodríguez se refiere a la posibilidad de que Cavani llegue a territorio ‘Carbonero’. En una entrevista con el diario As de España apuntó: “Cavani sería imparable en el Atlético junto a Simeone, pero yo lo invité a jugar a Peñarol. Lo llamé y me dijo que no. Ahora va a seguir jugando en París. Todos sabemos lo bueno que es”, respondió.