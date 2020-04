El aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para mediados del próximo año a causa del coronavirus ha traído problemas en torno a todo lo que ya estaba organizado. Sin embargo, para algunos deportistas la noticia les ha caído bien. Tal es el caso del fondista peruano Cristhian Pacheco.

Resulta que más allá de las razones de salubridad que obligaron a la postergación del certamen olímpico, el tiempo podrá ser aprovechado para que los deportistas que ya están clasificados puedan llegar en mejor y nivel y recuperen el tiempo de entrenamiento que están perdiendo por la cuarentena.

“Yo estoy en Huancayo cumpliendo la cuarentena al pie de la letra y no salgo de casa. Definitivamente podría decir que recibí de buena manera esta postergación de los Juegos Olímpicos, porque no me hubiera permitido llegar en buen nivel”, manifestó Pacheco en conversación con Radio Ovación.

El ganador de la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019 también detalló la forma en que lleva a cabo sus entrenamientos sin salir de casa, sin embargo, admite que esto no hubiera sido suficiente para tener una gran participación en Tokio 2020, si se hubiera mantenido la fecha original.

“Estoy realizando trabajos de fortalecimiento y de gimnasio, pero esto no me hubiera alcanzado para llegar bien a los Juegos Olímpicos. Ahora tendré un año más de entrenamiento y esperamos sacarle el máximo provecho. Hay que tener cuidado también con el tema de las lesiones”, sostuvo.

Por último, Pacheco indicó que su postura es compartida por muchos de sus colegas deportistas. “Conversé con mis compañeros antes que se acate la cuarentena y estuvimos muy preocupados porque no sabíamos cómo íbamos a cumplir con los entrenamientos y creemos que a todos les cayó bien esta postergación de los Juegos. Aunque imagino que los atletas mayores podrían estar un poco preocupados, porque un año en el deporte en general se siente bastante”, finalizó.