Plantel de Alianza Lima conoció al comando técnico de Mario Salas mediante videollamada

La preocupante situación que deja la pandemia del coronavirus impidió la llegada de Mario Salas al territorio peruano. Sin embargo, no evitó que el plantel de Alianza Lima conozca a todo el comando técnico del chileno.

El portero Leao Butrón confesó, a través del Facebook del Comando Sur, que el plantel de La Victoria conoció al equipo de trabajo del exentrenador de Sporting Cristal mediante una videollamada, dejando buenas sensaciones en los blanquiazules pese a su juventud.

“Hace un par de días conocimos a todo el comando técnico a través de una videollamada y me parecen todos muy jóvenes. ¿Qué pienso del psicólogo? Como en toda profesión hay gente que suma y que también aquellos que restan; pero, por ejemplo, en el 2014, tuve en Melgar a un coaching colombiano, quien realmente me sumó y no solo en la parte deportiva sino en el tema personal”, sostuvo el guardameta de Alianza Lima.

PUEDES VER Alianza Lima reduciría sueldos de futbolistas ante crisis por el coronavirus

Por otro lado, se conoció que, desde Chile, Mario Salas identifica las fortalezas de sus jugadores, mientras envía entrenamientos personales con trabajos de acuerdo a los espacios que tienen en sus residencias.

Asimismo, se supo que en cuanto se termine la alerta del COVID-19 y se abran las fronteras, el ex DT de Colo Colo arribará a la capital peruana para iniciar con su ciclo en Alianza Lima y buscar el ansiado título de la Liga 1.