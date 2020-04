El final de la carrera futbolística de Leao Butrón, portero de Alianza Lima, estaba programada para el final de este 2020. Sin embargo, la paralización de la Liga 1 por el coronavirus cambiaría sus planes.

El guardameta y líder blanquiazul de 43 años reveló que su intención de despedirse de las canchas al final de la temporada podría modificarse si la reanudación del campeonato peruano se tarda más de lo esperado.

“Se había programado un partido de despedida para el 19 de diciembre pero no sé si la Liga 1 acabará antes de ese mes y no sé lo que pueda pasa. Yo tengo contrato con Alianza. Si no se da este año, no creo que haya problemas en que sea más adelante”, sostuvo Leao Butrón en una transmisión a través de la cuenta de Facebook del Comando Sur.

Leao Butrón confesó que tenía planificada su despedida para diciembre del 2020.

Sin embargo, el principal enfoque de Butrón no es la fecha de su despedida, sino que al finalizar la temporada de la Liga 1 2020 Alianza Lima se proclame campeón. Además, enfatizó en el requisito para que alargue su vínculo con el equipo victoriano es que se encuentre en óptimas condiciones físicas.

“Es un año atípico y solo espero que, más allá de las dificultades, Alianza Lima salga campeón. Esperaremos hasta noviembre para ver qué pasará, acá depende de este virus y también si yo estoy aportando a Alianza porque tampoco quisiera estar en un lugar donde no soy útil. Yo tengo muchas ganas de seguir jugando pero veremos qué pasará”, declaró Leao Butrón.