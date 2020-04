WWE WrestleMania 36 EN VIVO HOY domingo 5 de marzo desde el Performance Center de Orlando, Florida sin público por el coronavirus. La transmisión de esta segunda parte será a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señal de FOX Action, ESPN y WWE Network. Las incidencias con fotos y videos podrás seguirlo en La República Deportes.

El primer episodio del mayor evento de lucha libre del planeta se llevó a cabo este sábado y tuvo grandes sorpresas: la consagración de Braun Strowman, el regreso de Undertaker como ‘The American Badass’ y Becky Lynch sigue siendo la reina de la división femenina. A continuación, los horarios, canales y la cartelera de lo que resta de este WrestleMania.

Si bien ya se han “confirmado” los combates de esta parte 2, aún se sabe cuál será el estelar de la noche. Sin embargo, todo indica que será el enfrentamiento entre Brock Lesnar y Drew McIntyre, quien está dispuesto a todo por convertirse en el nuevo campeón Mundial de la WWE. La ‘Bestia’ ha prometido vengarse por lo de Royal Rumble; por lo que será una lucha no apta para cardíacos.

El momento más emotivo, nostálgico o esperado de la jornada será cuando Edge y Randy Orton se vean las caras. Los dos tienen toda una historia detrás, pero a diferencia de la ‘víbora’, la ‘Superestrella Categoría’ regresa a WrestleMania tras diez años. Esta pelea ganará el ‘Último que quede de pie’; así que ambos dejarán sangre, sudor y lágrimas sobre el ring.

John Cena se medirá con Bray Wyatt en un ‘Firefly Fun House Match’, una estipulación que puso esta última superestrella y que no se sabe cómo será, pero podría parecido al que sostuvieron el ‘Enterrador’ y AJ Styles. Asimismo, es probable que ‘El Demonio’ aparezca y arremeta contra el ‘Marino’, quien salió vencedor en la última pelea que tuvieron en el 2014.

La división femenina también estará de película debido a que Bayley pondrá en juego el campeonato de SmackDown ante cuatro poderosas rivales: Lacey Evans, Naomi, Tamina y su amiga, Sasha Banks. Por otro lado, NXT se hará presente cuando la campeona Rhea Ripley se enfrente con Charlotte en un combate que promete.

WWE WrestleMania 36: Cartelera

- Brock Lesnar vs. Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de WWE

- Rhea Ripley vs Charlotte Flair por el Campeonato de Mujeres de NXT.

- John Cena vs. The Fiend Bray Wyatt en un Firefly Fun House match

- Bayley vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks vs. Tamina

- The Street Profits vs. Austin Theory y Ángel Garza por los títulos en pareja de RAW.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Edge vs. Randy Orton

WWE WrestleMania 36: Resultados de la parte 1

- Cesaro venció a Drew Gulak (Kickoff).

- Alexa Bliss & Nikki Cross ganaron a The Kabuki Warriors y son las nuevas campeonas en parejas.

- Elias derrotó a King Corbin

- Becky Lynch retuvo el título femenil de RAW tras vencer a Shayna Baszler.

- Sami Zayn ganó a Daniel Bryan y sigue siendo el campeón Intercontinental.

- John Morrison retuvo los títulos en Parejas de SmackDown tras derrotar a Jimmy Uso y Kofi Kingston

- Kevin Owens ganó a Seth Rollins en un combate sin descalificación

- Braun Strowman es el nuevo campeón Universal luego de vencer a Bill Goldberg.

- The Undertaker venció a AJ Styles en un Boneyard Match.

WWE WrestleMania 36 EN VIVO: ¿a qué hora ver el evento PPV de lucha libre?

WWE WrestleMania 36 en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

WWE WrestleMania 36 en Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

WWE WrestleMania 36 en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

WWE WrestleMania 36 en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

WWE WrestleMania 36 en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

WWE WrestleMania 36 en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver el WWE WrestleMania 36 LIVE STREAMING de lucha libre?

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

¿Qué es WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE, el cual fue sacado a la luz en el 2011. La primera prueba es gratuita.

WWE WrestleMania 36 EN VIVO: ¿En qué canales ver el evento PPV de lucha libre?

WWE WrestleMania 36 en Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en España: GOL y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Estados Unidos: WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 en Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

WWE WrestleMania 36 EN VIVO: ¿Dónde es el evento PPV de lucha libre? | Mapa

El lugar donde se realizará el WWE WrestleMania 36 EN VIVO es en el WWE Performance Center de Orlando, estado de Florida en Estados Unidos.

WWE WrestleMania 36 EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento PPV de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del WWE WrestleMania 36 EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento. Además, puedes ver el resumen con fotos y videos al finalizar.