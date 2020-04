WWE EN VIVO | La segunda fecha de WrestleMania 36, el máximo evento de la WWE, se llevará a cabo este domingo 5 de abril, para deleite de los fans de la lucha libre, que ya vivieron ayer una jornada de adrenalina, emoción y grandes sorpresas.

Luchadores de talla mundial de esta disciplina de entretenimiento se darán cita desde las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Performance Center y a través de La República podrás conocer toda la información y pormenores de cómo se vivirá esta fecha especial.

La primera fecha dejó momentos inolvidables como la consagración de Braun Strowman, el regreso de Undertaker como ‘The American Badass’ y Becky Lynch continuando como la reina de la división femenina.

En esta nota encontrarás los horarios, canales y la cartelera de lo que resta de este WrestleMania.

¿Cuándo y dónde será el Wrestlemania 36?

El Día 2 de la Wrestlemania 36 se dará a todo lo grande este domingo 5 de abril en el Performance Center, la meca del magno evento de la lucha libre de la WWE.

¿Dónde ver Wrestlemania 36 EN VIVO ONLINE?

En Perú, Wrestlemania 36 se podrá ver en los canales Fox Action, FOX Sports y WWE Network. Además, la web de La República te ofrecerá una transmisión EN VIVO del megaevento de lucha libre, en el que podrás conocer los resultados de las peleas y quién será el campeón del título universal.

¿Qué canales transmiten Wrestlemania 36 EN VIVO?

Wrestlemania 36 EN VIVO en Perú: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Colombia: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO Ecuador: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Argentina: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Uruguay: Fox Actions, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Chile: Fox Action, FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en México: FOX Sports y WWE Network.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Estados Unidos: (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): WWE Network

¿A qué hora es la Wrestlemania 36 EN VIVO ONLINE gratis?

Wrestlemania 36 EN VIVO en México: 5:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Perú: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Ecuador: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Colombia: 6:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Bolivia: 7:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Venezuela: 7:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Argentina: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Chile: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Paraguay: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Uruguay: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en Brasil: 8:00 p. m.

Wrestlemania 36 EN VIVO en España: 1:00 a. m. del lunes 27

Sigue EN VIVO la Wrestlemania 36 ONLINE gratis

La web de La República te ofrecerá una transmisión EN VIVO EN DIRECTO del megaevento de lucha libre de la WWE, en el que podrás conocer los resultados de las peleas y quién será el campeón del título universal.

Cartelera de la WWE Wrestlemania 36

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton. Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans Elias vs. King Corbin

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker)

WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day - Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

¿Cómo ver FOX Action EN VIVON ONLINE gratis?

FOX ACTION es un canal de televisión latinoamericano que forma parte del paquete Premium de Fox, un canal de TV que goza de una gran popularidad en el sur de américa gracias a un contenido variado y de calidad, lo que hace que en muchas partes del mundo se quiera saber como ver FOX Action gratis.

¿Cómo ver FOX Action ONLINE en streaming?

Para saber como ver FOX ACTION gratis, debes tener en cuenta, en primer lugar, que el funcionamiento es similar en prácticamente todos los servicios y páginas webs que se dedican a retransmitir los contenidos de FOX Action en abierto para todo el mundo, siendo habitual que nos encontremos con cantidad de alternativas si hacemos una rápida búsqueda en Google del tipo “Ver FOX Action gratis”, lo que nos arrojará los resultados deseados.

¿Cómo seguir la Wrestlemania 36 EN VIVO ONLINE gratis?

La Wrestlemania 36 se podrá ver EN VIVO a través de la página web WWE Network. Además, el canal FOX ACTION transmitirá el evento para toda Latinoamérica.

WWE Network EN VIVO gratis

Para poder ver la Wrestlemania 36 live stream solo debes acceder a la WWE Network y podrás disfrutar de todo el espectáculo hoy y mañana.

WWE Network App

La aplicación WWE está disponible en dispositivos iOS y Android. Puedes descargar la aplicación WWE Network para su dispositivo móvil desde Apple App Store o Google Play. Además acceder a WWE Network en la web móvil.

¿Cómo registrarse en la WWE Network?

Para ver la Wrestlemania 36 EN VIVO y otros eventos de la WWE solo necesitas entrar a está página y suscribirte, el primer mes podrás disfutar todo totalmente gratis.

Roja Directa

A través de Roja Directa también se puede ver la Wrestlemania 36.

WWE streams Reddit

A través de Reddit también podrás seguir la Wrestlemania 36 EN VIVO y no perderte ningún enfrentamiento de la cartelera.

WWE live stream

La tan esperada Wrestlemania 36 se realizará hoy a las 6:00 p. m. por eso los fánaticos de la lucha libre podrán acceder a los diferentes canales de transmisión autorizados. Entre ellos está FOX Action ONLINE gatis y WWE Network gratuito.

Lucha libre ONLINE

Lucha ONLINE es una de las plataformas dónde podrás ver WWE Wrestlemania 36 EN VIVO LIVE STREAM y en Español para Android gratis.