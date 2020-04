La noche uno de Wrestlemania 36 terminó con una lucha tan fuera de lo común que se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales. Además, dividió opiniones entre fanáticos y expertos. The Undertaker derrotó a AJ Styles en un ‘Boneyard Match’, una lucha que superó las expectativas de los aficionados.

WWE sorprendió otorgando una pieza maestra de lo que muchos están llamando ‘lucha libre cinematográfica’. Con una producción de película, ambos luchadores se enfrentaron en un festival de fuego, golpes y hechos sobrenaturales, envueltos en un ambiente de film de terror.

Este enfrentamiento no tardó en provocar la reacción de varios luchadores. Xavier Woods afirmó: “¡Dios mío! Me ha encantado”. Sasha Banks calificó el enfrentamiento de “legendario” y Dominik Dijakovic aseguró que, para él, “The Undertaker vs. Aj Styles ha sido uno de los mejores combates de WrestleMania de todos los tiempos”.

Otro que también ha dado a conocer su opinión fue Matt Hardy. La nueva superestrella de AEW es considerado el pionero de este tipo de luchas, ya que presentó un producto similar con su ‘Final Deletion’ durante su estancia en la compañía TNA. El hermano de Jeff tuvo palabras de felicitación para el combate.

“Mi Twitter echa humo. Muchas gracias por todas las muestras de cariño. Me siento honrado. Los combates de estilo cinematográfico funcionan al 100 % si se juntan los personajes, la localización y los aficionados adecuados. Yo los visualicé como una nueva rama del wrestling profesional hace años. Tal y como hizo TLC, el Broken Universe dejará su huella”, publicó.

Cabe destacar que este domingo es la noche dos de Wrestlemania 36 y la cartelera contiene una lucha que podría tener un tinte similar. John Cena vs. Bray Wyatt podría aprovechar este nuevo estilo para enriquecer el personaje de ‘The Fiend’.