La lucha entre The Undertaker vs. AJ Styles de Wrestlemania 36 rompió esquemas. WWE nunca se había atrevido a hacer un trabajo cinematográfico a gran escala para una lucha y mucho menos para un evento estelar.

Cortes de edición y efectos ‘sobrenaturales’ sí habían sido utilizados en el pasado, cabe recordar el ‘Empty Arena Match’ de Mankind vs. The Rock en 1999 o las múltiples muestras de poderes místicos de Kane y The Undertaker. A esas peleas cabe agregar la ayuda de ‘Dios’ a Shawn Michaels durante su rivalidad con Vince McMahon. Sin embargo, un producto como el ‘Boneyard Match’ ha merecido la atención mundial del ambiente dedicado a la lucha. Será un enfrentamiento del cual se hablará por mucho tiempo.

Pero esta no es la primera vez que la lucha libre cruza la barrera de lo cinematográfico y un gladiador norteamericano es constantemente señalado como el pionero de este estilo: Matt Hardy.

Fue el año 2016 en el que el excampeón en parejas de WWE dio a conocer a su nuevo personaje en la compañía TNA: Broken Matt, una versión sobreactuada de él mismo que utilizaba elementos de cine serie B para retratar la rivalidad con su hermano Jeff (a quien comenzó a llamar ‘Brother Nero’). A partir de ese momento, Matt Hardy capturó la imaginación de fans alrededor del mundo. Su actuación le devolvió la popularidad que parecía haber perdido.

PUEDES VER The Undertaker y AJ Styles, protagonistas de graciosos memes en la parte 1 de WrestleMania 36

La batalla final entre ambos hermanos fue llamada ‘Final Deletion’ y, así como la lucha entre Undertaker y AJ Styles, se llevó a cabo en un descampado y con ediciones conematográficas. Este estilo fue replicado en múltiples luchas de Matt Hardy e incluso en WWE, en algunos combates de Bray Wyatt. ¿Estaremos ante una nueva forma de hacer lucha libre en el futuro?