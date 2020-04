La noche 1 del máximo evento de WWE en el año, Wrestlemania, ha concitado la atención tanto de fanáticos alrededor del mundo como de deportistas de diversas disciplinas. Tal es el caso del peleador de UFC Caín Velásquez.

Velásquez, que además ha tenido participación activa en el ring de WWE, utilizó su cuenta de Twitter para publicar sus pronósticos y dejar en claro qué luchadores son sus favoritos para salir triunfantes.

Para ‘El Toro’, este domingo Brock Lesnar se hará sentir en el ring y se quedará con el titulo mundial al vencer a Drew McIntyre, mientras que ‘The Fiend’ Bray Wyatt superará a John Cena. Velásquez demostró saber de lucha libre al acertar en los triunfos de The Undertaker, Becky Lynch y Kevin Owens.

Pero no todo quedó ahí, el dos veces campeón de peso completo de UFC retó a Daniel Cormier para comparar resultados. “Estoy tan emocionado por Wrestlemania 36, estos son mis elegidos. ¿Cuáles son los tuyos, Daniel Cormier?”, publicó Velásquez en su cuenta de Twitter.

‘DC’, quien también ostentó el título pesado, no se quedó atrás y dio como grandes ganadores de la noche del domingo a Edge, Drew McIntyre y ‘The Fiend’. No obstante, en los resultados del sábado no estuvo tan fino ya que su voto fue hacia Seth Rollins, King Corbin, Kofi Kingston y las Kabuki Warriors, quienes perdieron sus combates respectivos.