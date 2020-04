Willian podría ser el nuevo socio de Lionel Messi en el Barcelona

A pesar de que todavía no se sabe cuándo va a terminar la temporada en España, el Barcelona ya está planificando lo que será la siguiente. Mientras se dan muchos nombres y se revisan presupuestos que todavía no están cerrados, el cuadro catalán ya tiene un objetivo apuntado.

Es el brasileño Willian, que acaba contrato con el Chelsea y no ha llegado a un acuerdo para renovar su vínculo. “Con el Chelsea está terminado. Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil. No hablamos más, no hay ninguna negociación”, ha dicho en el programa Expediente Futebol.

El hábil extremo pidió renovar tres años y los ‘Blues’ solo ofrecieron dos. Con 31 años, puede llegar como jugador libre y ese es un punto a favor del Barza, que solo tendría que negociar su salario con el polivalente jugador, ya que no solo puede jugar como extremo sino también como enganche.

Willian es uno de los varios nombres que están en la agenda del club ‘azulgrana’ desde hace más de una temporada por su velocidad y su capacidad de desborde, pero no pudo llegar por el alto precio que le ponía Chelsea. Ahora que quedará en libertad a mitad de año, las negociaciones se hacen más simples.

El año pasado, en la Copa América que ganó Brasil, enfrentó a Lionel Messi, a quien llenó de elogios. “Leo siempre moviliza a la gente. Es un gran jugador, incomparable y es el mejor del mundo”. La ‘Pulga’ podría ser su próximo compañero, aunque también hay otros clubes que lo buscan, como el PSG de Francia.

Willian se formó en la cantera del Corinthians, pasó por el Shakhtar Donetsk de Ucrania y Anzhi Majachkalá de Rusia para luego arribar al Chelsea en el 2013. Con la selección absoluta de Brasil jugó 70 partidos y anotó 9 goles.