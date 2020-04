El avance del coronavirus ha forzado a que diferentes actividades en el mundo se paralicen, entre ellas el fútbol. Acá en el Perú la Liga 1, así como las competencias de ascenso, están detenidas como parte de las medidas de seguridad para evitar más contagios. Víctor Zamora, ministro de Salud, voz autorizada al analizar este tipo de situaciones y además confeso fanático del deporte rey y Universitario de Deportes, indicó algunas medidas que se tomarán a causa de la pandemia.

Zamora se mostró apenado porque con la propagación del coronavirus se ha privado de ir al estadio junto a su hijo y así poder celebrar algún gol con la hinchada de Universitario. Esto no lo podrá disfrutar hasta que aparezca una vacuna contra el COVID-19.

PUEDES VER Nolberto Solano no seguiría en el comando técnico de la selección peruana

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá, mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer”, manifestó en Reporte Semanal.

En otro momento subrayó que las restricciones de aislamiento social impuestas por el Gobierno no culminarán el próximo 12 de abril, sino que seguirán manteniéndose este 2020.

PUEDES VER José Carlos Fernández vive drama con esposa en Colombia

“Estas medidas de aislamiento social no acabarán el día 12, sino seguirán todo el año pero de manera gradual. Por lo pronto, de qué vale abrir fronteras y aeropuertos si casi en todo el mundo están cerrados”.

Mensaje como hincha del fútbol peruano

Días atrás Víctor Zamora sorprendió a todos con un mensaje en Twitter donde remarcó su hinchaje por Universitario de Deportes. El ministro de Salud contó una anécdota que vivió cuando le tocó visitar el Hospital Arzobispo Loayza.

PUEDES VER Futbolista serbio rompió la cuarentena, se fue de fiesta y recibió prisión domiciliaria

“¡Somos trinchera, Ministro!” Esto me dijo el vigilante del Hospital Loayza en la visita que hice hoy a las 6 de la mañana para conversar con nuestros equipos de salud de primera línea. En medio de la tensión, una sonrisa. Aunque crema, ahora juego para la blanquirroja”, publicó Zamora.