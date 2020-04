Efraín Sotacuro tras postergación de Tokio 2020: “Me sentí triste, quería mi revancha”

El brote del coronavirus por todo el mundo obligó a que Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) acordaran la postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 para el 2021. Una de las cartas peruanas que había esperado cuatro años por su revancha y pelear por un lugar en el podio en la cita olímpica, era Efraín Sotacuro.

Sotacuro, el primer deportista en clasificar a unos Juegos Olímpicos en paratletismo, conversó con La República sobre cómo tomó el aplazamiento de Tokio 2020 debido a la expansión del COVID-19. ‘Efrita’, como lo llaman sus amigos, está cumpliendo el aislamiento social en Huancayo desde que el presidente Martín Vizcarra decretó el Estado de Emergencia a nivel nacional, sin embargo, su entrenamiento no ha parado.

Además, durante este confinamiento, Sotacuro aprovecha el tiempo para compartir con su familia, seguir asistiendo a las clases virtuales en la Universidad Continental de Huancayo y rememorar el día que ganó una medalla en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Bien, compartiendo con mi familia, extrañaba estar en contacto con ellos. A veces estamos un poco alejados por los entrenamientos y las competencias del calendario, sin embargo, lo más importante es cuidar la salud. Ojalá que esto pase pronto para volver a los entrenamientos. Me entretengo viendo los videos de Lima 2019, de mi participación en Río 2016 para comparar cuánto he crecido durante este tiempo.

¿Cuál era el plan que estabas llevando para Tokio 2020?

El 26 abril tenía el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpica en Londres que era el primer objetivo. Luego iba a viajar a México para estar un mes y continuar con la preparación a Tokio. Por la emergencia no se pudo, tenía ganas de competir porque la planificación estaba bien coordinada con mi entrenador, pero todo esto pasó.

En Río 2016 lograste el cuarto lugar en la maratón de 42K, ¿cuál era el objetivo que tenías para Tokio 2020?

Cuando me enteré de la postergación, me sentí muy triste. Pero sé que Dios tiene un plan más grande para mí. Soy consciente que en Río 2016 quedé en cuarto lugar y Tokio 2020 era una revancha para mí. Toca esperar y seguir trabajando. Todo sacrificio tiene su recompensa, solo hay que pensar en grande.

¿Cuál es el entrenamiento que estás llevando durante la cuarentena? Debe ser muy complicado realizar trabajos físicos en espacios reducidos.

Sí, definitivamente, la preparación es diferente. Los paradeportistas de alto rendimiento tenemos que prepararnos con ciertos kilometrajes para maratón, ahora solo nos queda trotar media hora, dar vueltas por las casas, saltar en las gradas, hacer abdominales. Todo eso a doble turno, por la mañana y tarde. No es igual que el entrenamiento en el Estadio de Huancayo, la concentración que hacemos, correr por los cerros, subir las cuestas, las rutas fuera de Huancayo. Pero no ponemos excusas y seguimos trabajando.

¿Qué opinas sobre las medidas decretadas por el presidente Martín Vizcarra para evitar la expansión del coronavirus?

Las medidas nos han ayudado bastante y ha evitado que pase lo que ocurrió en Italia o ahora en Estados Unidos. Él siempre pensó en la salud de todos los peruanos y eso hay que destacarlo.

¿El IPD y Asociación Paralímpica Nacional se comunicaron contigo luego de la postergación de Tokio 2020?

A todos los clasificados nos dijeron que tengamos paciencia, que la salud es lo más importante. Ahora se modificarán las fechas de los eventos que se venían. Algunos de mis compañeros aún no han clasificado a Tokio porque no han podido hacer la marca que piden. Esas competencias están paralizadas. Queremos viajar entre 20 a 25 paradeportistas de alto nivel, algunos van a viajar a sus primeros juegos paralímpicos, en mi caso será el segundo tras Rio 2016 y tenemos que estar bien mentalizados.

Estudias Administración y Marketing en la Universidad Continental de Huancayo, ¿qué opinas de esta medida de llevar las clases virtuales?

Tengo una beca completa y estoy en el sexto ciclo. Empecé las clases en abril y estoy llevando cursos virtuales que comencé la carrera. Es fácil, solo hay que adaptarse. Los profesores están a disposición de ayudarte. Como no voy a tener tantos eventos, estoy llevando cinco cursos, antes llevaba dos o tres. Las clases no van a parar y acaban en julio.

¿Cómo crees que será tu nuevo entrenamiento después del confinamiento para volver al nivel?

Siempre estoy en contacto con mi entrenador y vamos a comenzar de menos a más. Según como el cuerpo se acomode, aumentaremos el trabajo, no forzaremos porque puedo sufrir una grave lesión. Al comienzo trotaremos para empezar a acostumbrarnos a la altura y no nos falte el aire.

En Lima 2019 dejaste la maratón para competir en la carrera de 1500 metros planos por primera vez y lograste una medalla de bronce, ¿cuál es el balance que haces de tu participación y qué importancia le das a ese tercer lugar?

El 2019 fue un año maravilloso, espectacular porque representé a mi país en mis primeros Juegos Parapanamericanos. Al inicio me costó cambiarme de maratón a 1500 m. pero me adapté. El apoyo de los peruanos fue emocionante en las tribunas. Tengo un hermoso recuerdo, es una emoción indescriptible lograr una medalla para tu país. Vamos por más, no hay excusas. Me siento motivado, feliz por ese triunfo, solo me falta ganar una medalla en unos Juegos Paralímpicos.