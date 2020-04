El futbolista de Sporting Cristal Horacio Calcaterra concedió una entrevista al Portal Celeste e hizo un análisis del presente que atraviesa con el club desde que fichó en la temporada 2013.

“Roberto Mosquera, en el 2012, una vez me cruzó en el supermercado y me comentó que no se había dado la posibilidad de traerme y en 2013 iba a tratar”, atinó en primera instancia Calcaterra.

Sobre la final del torneo local en el 2018, el natural de Rosario, Argentina, apuntó: “Fue un año redondo y esa final fue muy linda porque lo pasamos por arriba (a Alianza Lima), esa diferencia de goles era la diferencia que había entre los dos equipos“.

“No estamos en el mejor momento, pero vamos a salir, la gente esperaba más de nosotros, hay que saber entender que también el club ha tomado otro camino y uno se tiene que adaptar a los cambios. Nosotros tenemos que seguir adaptándonos a lo que es el club. La idea nuestra siempre es pelear arriba y tratar de salir campeones", añadió el mediocampista, en alusión al presente rimense.

“Hace 8 años que estoy en el club y siempre quisiera estar acá. Si fuera por mí, jugaría toda mi carrera acá, la gente me trata muy bien y hacen que quiera a este equipo“, subrayó Horacio, tras ser consultado si le gustaría retirarse en el equipo ‘celeste’.

“Yo siempre trabajo para ganar con Cristal y si Cristal anda bien, a mí me ayuda para ser llamado (a la selección peruana). Me gustaría volver para tratar de demostrar que puedo jugar, yo siempre he jugado poquito, no he tenido la chance de jugar muchos minutos y en 10 o 15 minutos es difícil demostrar”, finalizó el volante, refiriéndose a la Bicolor.