Manchester City es uno de los clubes más poderosos de la Premier League y sus futbolistas deberían actuar con responsabilidad. Sin embargo, Kyle Walker se salió de la regla y organizó una fiesta sexual en plena pandemia por el coronavirus.

El portal inglés The Sun expuso el escándalo sexual de Kyle Walker, futbolista del Manchester City. Louisa McNamara, mujer que participó del encuentro calificó al lateral derecho de “hipócrita”, asegurando que pone a las personas en riesgo de contagio.

“Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto”, reveló la trabajadora sexual de 21 años.

Foto tomada por McNamara en casa de Kyle Walker.

McNamara aseguró que no sabía quién era Walker, pero que le tomó algunas fotos. La trabajadora sexual estuvo acompañada de una brasilera de 24 años, con quien estuvo durante tres horas en el departamento del futbolista del Manchester City.

McNamara hizo énfasis en que Kyle Walker compartió una publicación un día despúes de su encuentro donde aseguraba que todos debían estar en sus casas.

“Tenemos que pensar en la salud de otras personas y en proteger a los ancianos y los miembros de la familia que pueden propagarla. Quédese adentro, siga lavándose las manos, siga los protocolos y preste atención al NHS” (Servicio Nacional de Salud)", citaba Kyle Walker.

“Kyle realmente debería saberlo mejor. Por un lado, está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales y al día siguiente está dando conferencias a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo”, comentó la trabajadora sexual, según The Sun.