El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que una eventual reanudación del torneo de fútbol se tendrá que hacer sin la asistencia de público a los estadios.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol sin abrazarme con la multitud”, señaló.

El torneo nacional está paralizado desde el pasado 12 de marzo, cuando el Gobierno comenzó la suspensión de todas las actividades no esenciales para afrontar la epidemia de coronavirus en el país.

Posteriormente, el Estado ordenó la inmovilización ciudadana y el toque de queda hasta el próximo 12 de abril, por lo que todas las actividades se mantuvieron paralizadas.

La FPF aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre una eventual reanudación de la Liga 1, aunque su gerente comercial, Benjamín Romero, admitió que esto tendría que hacerse sin público.

“Seguro uno de los primeros pasos para el regreso del fútbol será que se juegue a puerta cerrada. Y una vez que se regularice todo, esperamos que vuelva el público”, subrayó a DirecTV.

El directivo consideró, sin embargo, que las competencias no deberían cancelarse hasta 2021, pero admitió que la decisión final está en manos de las autoridades gubernamentales y deportivas.

“Nosotros no consideramos cancelar el fútbol hasta el 2021, pero hay decisiones que escapan de nuestras manos, como las de la presidencia del Perú, FIFA y Conmebol”, manifestó.