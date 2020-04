Cuando Thalía Mallqui se encontraba junto a sus compañeros de la selección de lucha en Canadá, se decretó el cierre de fronteras en el Perú por el coronavirus, desatando una serie de preocupaciones en los deportistas peruanos que buscaban ser repatriados para ponerse a buen recaudo.

“En la embajada de Canadá nos dijeron que ellos habían comprado alimentos solo para su personal, no contaban con la presencia de nosotros porque todo fue fortuito. Nosotros éramos 10 personas allá. No teníamos más presupuesto porque ya había acabado la competencia. Pero gracias a la gestión que realizó el IPD, la Federación de Lucha nos mandó dinero para poder solventar los días que estuvimos allá”, cuenta Thalía, quien está por cumplir los 15 días de cuarentena en un hotel limeño para luego poder volver a su hogar.

Thalía Mallqui, deportista peruano que participó en los juegos olímpicos del 2015 y 2019.

Thalia Mallqui, medalla de bronce en su categoría en los Juegos Panamericanos Lima 2019, relata sus días en cuarentena alejada de su familia después de competir en el extranjero. Sin embargo, considera que la medida tomada contra el coronavirus es necesaria para evitar que los contagios aumenten. A continuación una extensa entrevista a la luchadora.

Los 15 días de cuarentena que debes cumplir, más los que estuviste en Canadá, deben ser duros para ti por no poder estar con tu familia...

“Sí, la verdad que los extraño, no los he visto todo este tiempo, pero igual hubiera hecho este aislamiento por seguridad de mis hijos y de mi familia. He estado en contacto en un lugar donde el virus ha estado más fuerte que en Perú”, dijo Thalia Mallqui.

Thalía Mallqui fue campeona panamericana en el 2013.

¿Cómo fue el momento de la llegada a Lima en el aeropuerto?

Nos recibió el personal del MINSA, con sus trajes especiales, sus máscaras. Nos llevaron a un área para llenar un formulario, nos preguntaron si teníamos los síntomas, de qué lugar veníamos, nos tomaron la temperatura. Luego nos llevaron al hotel para cumplir los 15 días de cuarentena.

¿Ahí quedó todo o los han seguido monitoreando?

Ya en el hotel nos tomaron la prueba rápida, nos llaman a la habitación para saber cómo estamos, si tenemos fiebre, dolor de cabeza. Ya en estos días cumplimos la cuarentena.

¿Estás sola en el hotel?

Estoy con mi compañera Janet Sovero, nos destinaron una habitación. Desde que hemos llegado, solo salimos a hacer las pruebas, nada más. La comida nos la llevan a la habitación, nosotras mismas hacemos la limpieza.

¿Y los entrenamientos?

Bueno, una siempre está acostumbrada a entrenar en el colchón, el cuerpo siempre pide, pero no se puede. En el cuarto solo hacemos ligas, planchas, abdominales, algo nos inventamos.

¿Y en cuanto a las actividades de la selección de lucha para más adelante, sabes algo?

No hay nada fijo. Hasta que este virus no se pueda controlar, no se va a poder hacer algún un tipo de reunión. El coronavirus es mortal, nadie quiere contagiarse, todo está paralizado.

¿Cómo llegan a la Embajada de Canadá?

Janet Sovero tenía un contacto en la Embajada que le escribieron. Nos recibieron y nos mandaron a la casa de un agregado militar a la espera de encontrar nuestro vuelo de retorno al Perú, porque ya todo se había cancelado.

¿Cuántos eran en la delegación?

Diez estuvimos en la casa, entre deportistas, entrenadores, árbitro y un personal técnico. Cinco volvimos en un primer grupo a Lima, luego los que faltaban. Ya todos estamos en Lima.

¿Qué te deja todo lo que estamos viviendo?

Creo que el presidente Vizcarra tomó las decisiones correctas. No hay otra manera de controlar esto. Se ve en la comparación con otros países que les está yendo muy mal. Pero van a haber más contagiados porque hay gente que no toma conciencia. Esto es como jugar a la ruleta rusa. Si te da el virus, no sabes si vas a superarlo o morir. Lo único que queda es obedecer, no solo por lo que diga el presidente, sino por tu salud y porque amas su familia.

Fuente: IPD