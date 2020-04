Coronavirus: Clubes de la Liga 2 temen cancelación de campeonato

La emergencia sanitaria decretada por el gobierno, apenas se dio el brote del coronavirus en Perú, que se estableció por tres meses culmina los primeros días de junio y esto hace más crítico el panorama del fútbol en nuestro país, sobre todo para la Liga 2 que tenía programado iniciarse en mayo y dentro las opciones se maneja que este torneo no se juegue este año.

En el norte del país los equipos que se verían afectados con la cancelación del torneo de ascenso y ver postergada su posibilidad de llegar a la Primera División, son Sport Chavelines Juniors de Pacasmayo, Alianza Atlético de Sullana, Juan Aurich y Pirata FC de Chiclayo.

Arturo Sánchez, presidente de la ADFP-SD, comentó que es difícil en estas circunstancias decir con precisión cuándo retomará acciones la Liga 2, y que existe la posibilidad de que se cancele el jugar este año, pero esto va estar supeditado a las indicaciones que el Gobierno señale en los próximos días.

“Es una posibilidad, no la podemos descartar. La pandemia está pasando en todo el mundo. En estos momentos, dar un análisis sería arriesgado. Es complicado proyectar algo", expresó el directivo.

Sobre el particular Lander Alemán presidente de Atlético Sullana, mostró su preocupación por el desarrollo del campeonato.

“Se tiene que ver cómo se va reactivar la economía después de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, es claro que el fútbol no será una prioridad. Por ello tenemos ver algunas alternativas como torneos cortos u otras ideas, que permita no quedarnos sin fútbol. El cancelar el campeonato debe ser nuestra última posibilidad. No sería justo que los jugadores se queden sin su trabajo y sustento”, destacó.

En el club de Sullana hay varios jugadores que ya tienen sus contratos y sus salarios son desde 3 mil a 6.500 soles lo que hace que la planilla sea de 120 mil soles mensuales, por lo que vienen negociando con el equipo para ver qué solución darle, ante no poder jugarse en los próximos meses el torneo.

En tanto en Sport Chavelines, su presidente Jean Acevedo destacó que se tiene que buscar alternativas, que han conversado con Arturo Sánchez y que se espera ver las decisiones del Gobierno y la propia FPF.

“Que se cancele la Liga 2, es la última opción a considerar, como club nosotros estamos aportando con alternativas que hagan viable el campeonato. Hay acuerdos asumidos con nuestros jugadores, ellos están al día. Sabemos que primero es la salud, pero no podemos matar el fútbol en esta categoría. Vamos a seguir conversando con la dirigencia nacional, para buscar soluciones y con torneos cortos poder realizar nuestra Liga”, sostuvo.

En Pacasmayo están el 80% de jugadores del plantel, solo pudieron salir el porcentaje restante, “Nosotros estamos honrando nuestros contratos, por más que no se hallan registrados los contratos ante la FPF. Ellos tienen la tranquilidad, pero esperemos a ver qué pasa más adelante y que se determina”, sentenció Acevedo.