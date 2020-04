Gustavo Roverano: “Creo que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que le ha dado prioridad a la salud”

Tras estar en cuarentena durante 15 días en un hotel, Gustavo Roverano volvió con su familia para cuidarlos hasta que termine el aislamiento social. Con más tranquilidad, el exjugador y entrenador de Alianza Lima conversó con La República, donde nos contó un poco de su experiencia.

¿Cómo vivió estos 15 días de cuarentena en el hotel?

Bien, muy bien. Con la incomodidad por no salir, pero uno sabe que es lo mejor para todos. Es el cuidado no solo de uno, sino de la familia que lo rodea. En mi caso, la experiencia fue linda porque algo fue diferente. La traté de pasar, dentro de lo que se puede claro está.

¿Pasaste la cuarentena solo o acompañado?

Tenía un acompañante. El hotel estaba repleto y las habitaciones simples estaban agotadas, así que me pusieron de a dos. Estuve con un muchacho y dentro de la experiencia está eso, conocer nuevas personas, un amigo nuevo. El tema del fútbol a uno lo ayuda un montón, estar concentrado, ya se sabe lo que es convivir con alguien. A mí, en ese sentido, jugar fútbol me ayudó bastante.

¿Cómo hiciste para volver a Perú?

Me encontraba trabajando en Montevideo Wanders. Cuando se dio todo este tema del coronavirus, busqué la manera de volver a Perú para estar con la familia. Cerraron las fronteras y se complicó todo. Hablé con la embajada, así que regresé en un vuelo humanitario. Luego nos pusieron en un hotel, en ese aspecto, el Gobierno busca lo mejor para uno.

¿Qué opina sobre esta medida de mantener encerrada a las personas?

Me parece bien, más allá de que guste o no guste. Mira que la enfermedad no se presenta en 2 semanas y a pesar que ninguno de nosotros había mostrado los síntomas, nos hicieron la prueba antes de salir del hotel para ver si estaba todo bien.

¿Notaste gente revoltosa dentro de tu grupo?

Te puedo hablar de lo que estaban alrededor mío y no, todo normal pero en Magaly salió una chica protestando, que la estaban maltratando con la comida fría. Yo no estoy en un hotel de paseo para protestar, es una situación de emergencia por lo que hay que entender. En cualquier momento viene una comida fría porque es lógico, somos como 300 personas y no es fácil darle de comer a todos. Uno tiene que entender. Estoy muy agradecido con la gente del hotel, nos trataron bien además de hacernos sentir cómodos.

Como persona ligada al fútbol, ¿crees que el fútbol deba volver en mayo?

No soy la persona indicada para responder eso, ya que no estoy dentro del tema; sin embargo, creo que esto va a seguir un par de meses para que se reactive. El problema no es cuándo empieza, sino que cuando se reinicie la actividad no va a ser una libertad total. El virus no va a desaparecer de un día para otro y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a convivir.

Una idea es que los equipos concentren en la capital, ¿le gustaría?

No soy de la idea de concentrar a todos juntos, pero es un hecho que las primeras fechas del torneo será sin público. Me da la sensación que será así, porque hay que ver la salud. Yo creo que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que le ha dado prioridad a la salud en lugar del económico.

¿Extraña trabajar en Alianza Lima?

Uno lo que quiere es estar trabajando, hay sentimientos fuertes donde uno lo han tratado bien. En el caso de Alianza Lima, decir extrañar no sería bueno porque sería como insinuándose y eso no me ha caracterizado. Sin embargo, te puedo decir que cualquier persona le gustaría trabajar en un club como Alianza Lima.

Su último paso fue en 2015, un partido que lo marcó...

El clásico. El partido contra Universitario me quedó en la retina porque fue el primer encuentro que gané como entrenador, fue especial por todo lo que había pasado. Nos faltaban 8 jugadores, no fue una situación normal y hasta ahora recuerdo eso.