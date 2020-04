WWE WrestleMania 36 EN VIVO: cartelera, hora y dónde ver en español

WWE WrestleMania 36 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | Este sábado 4 y domingo 5 de abril (ONLINE vía Fox Action y WWE Network) se llevará a cabo el evento más importante de lucha libre, el cual tendrá lugar en el Perfomance Center de Orlando, Florida, y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos, los resultados y el resumen final de la primera parte a través de La República Deportes.

¿A qué hora es WWE WrestlleMania 36?

La transmisión de WWE WrestleMania 36 EN VIVO, que se realizará sin público y en dos días seguidos debido a la pandemia por el coronavirus, comenzará a las 6:00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este evento de lucha libre:

México - 5:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Whasington D. C., Miami y Florida) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

España - 1:00 a. m. (domingo)

La edición número 36 de WrestleMania, la cual está siendo promocionada con el lema “demasiado grande para una sola noche”, será un hecho histórico en la WWE, ya que será el primer PPV que se transmita grabado, sin público y en un espacio tan chico como el Performance Center.

La pendemia por el coronavirus ha afectado a la empresa de Vince McMahon, quien ha perdido a algunos luchadores que estaban pactados para WrestleMania 36, como es la caso de Roman Reigns, quien no podrá enfrentarse a Goldberg por el Campeonato Universal.

El reemplazo del Perro Mayor se dio a conocer en la transmisión del último SmackDown. La WWE anunció en sus redes sociales que ahora Goldberg tendrá que defender si título ante el Monstruo ente Hombres Braun Strowman.

Caso distinto es la historia del Campeonato de la WWE, ya que Drew McIntyre no presenta problemas y hará efectivo su victoria de la batalla real de Royal Rumble para enfrentar a la Bestia Brock Lesnar. El escocés tiene la gran oportunidad de lograr uno de los campeonatos más importantes de la compañía.

En la “Vitrina de los Inmortales” no podía estar ausente The Undertaker, quien fue provocado por AJ Styles y aceptó luchar con él. No obstante, el combate no será uno simple, ya que fue pactado como una lucha en el cementerio.

Pese a la cartelera de WrestleMania 36, el universo de la WWE está con muchas ansias de ver el duelo entre Edge y Randy Orton, dos superestrellas que brillaron en la década y que siguen vigentes para alegría de sus fans. Ambos tendrán que resistir los más que puedan para ser el último hombre en pie dentro del ring.

La división femenina también estará presente en el magno evento. Por la marca de Raw, Becky Lynch defenderá su título ante Shayna Baszler. En tanto, Charlotte Flair tiene la consigna de derrotar a Rhea Ripley para volver a ser campeona de NXT. Finalmente, Bayley intentará cuidar su reinado en SmackDown cuando enfrente a Naomi, Tamina, Sasha Banks y Lacey Evans.

WrestleMania 36 también tendrá presencia femenina.

Cartelera completa de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Campeonato Universal: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson)

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

- Firefly Funhouse match: John Cena vs. The Fiend Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- Campeonato en Parejas de SmackDown en una Ladder match: John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

- Elias vs. King Corbin.

¿Dónde ver EN VIVO en español WWE WrestleMania 36?

Para poder seguir las mejores incidencias del evento más importante de la WWE en español, puedes verlo por el siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Action EN VIVO.

No obstante, si deseas darle un seguimiento al WWE WrestleMania 36 en ingles, en Estados Unidos podrás verlo a través de WWE Network.