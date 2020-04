WWE WrestleMania 36: Las superestrellas que no estarán en el evento por el coronavirus

WWE nunca se detiene. El coronavirus se ha expandido de manera veloz por todo el mundo y en la actualidad Estados Unidos es el epicentro de la pandemia con más de 290 000 casos de personas afectadas. A pesar de que todos los deportes quedaron suspendidos hasta nuevo aviso, la lucha libre no se paró y este fin de semana se realizará el Wrestlemania 36.

Sin embargo, desde hace varios días han salido a la luz varios rumores acerca de unas posibles bajas de cara a la ‘Vitrina de los Inmortales’ pese a que estaban confirmadas sus apariciones. Roman Reigns fue el primero en revelar que se ausentará de WrestleMania, ya que lo hizo público en sus redes sociales por temor al contagio.

El primero en caerse del mayor evento PPV de la WWE fue Rey Mysterio, de quien se decía que iba a retar a Andrade por el título de los Estados Unidos. Al final se conoció que el multicampeón de ascendencia mexicana fueron sometido a aislamiento obligatorio al presentar síntomas del COVID-19.

El enmascarado no fue el único, ya que Dana Brooke también fue puesta en cuarentena al estar enferma y fue descartada de WrestleMania. La luchadora iba a ser una de las retadoras por el campeonato femenino de SmackDown en un combate contra Naomi, Tamina, Sasha Banks, Lacey Evans y Bayley.

Buddy Murphy es otro que se perderá Mania, pues ni siquiera participó en las grabaciones de Monday Night Raw y no fue dado de alta. El excampeón de la división crucero iba a estar en la esquina al lado de Seth Rollins, quien se medirá con Kevin Owens.

El caso de The Miz es distinto porque hasta la fecha su presencia en WrestleMania 36 si está confirmada, pues junto a John Morrison pondrá los títulos en parejas de la marca azul en una triple amenaza frente a The New Day y Los Usos. Según indican los medios locales, el campeón Intercontinental se puso mal en esta semana y a pesar de que estuvo en SmackDown, no habría podido grabar el ‘mayor evento de todos’.

La WWE aclaró que ninguna de sus superestrellas ha dado positivo a la prueba del COVID-19 y han tomado todas las precauciones del caso; por eso cualquier luchador o luchadora que presentaba síntomas o esté enfermo estaba prohibido de asistir al Performance Center de Orlando, lugar de las grabaciones de los programas, incluido Mania.