Existe un día al año en que los seguidores de la lucha libre de entretenimiento pueden escapar del estigma que conlleva admirar una disciplina que sigue dividiendo opiniones sobre su legitimidad como deporte. Una noche en la cual pueden ejercer su fanatismo ante los ojos del mundo y que desde hace 36 años viene sumando historias y leyendas a sus apasionadas crónicas: Wrestlemania.

Si uno no está familiarizado con el fervor que provoca el evento máximo de WWE, es un poco difícil de entender, pero se explica muy fácil diciendo que Wrestlemania tiene para sus hinchas el valor de una final de Copa del Mundo, un Superbowl o una inauguración de Juegos Olímpicos. Sin embargo, la coyuntura actual hace que este año se viva una edición como nunca antes.

Las imágenes de leyendas como Hulk Hogan, Shawn Michaels o Stone Cold ingresando en estadios repletos de gente no podrán replicarse con las estrellas de hoy. Las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus en el mundo han llevado a que este show se presente en una inédita edición grabada, en dos días y a puertas cerradas, no en un gran coliseo sino en ‘su casa’, el Performance Center de Orlando, Florida. Medida que ha recibido críticas, pero que en WWE ven necesaria.

“Ahora más que nunca, el entretenimiento para las personas es una necesidad. Nuestros fans están con nosotros durante todo el año y nuestro trabajo es poner sonrisas en los rostros de las personas en todo el mundo”, señaló el excampeón mundial Triple H.

Un nuevo reto

El público es parte fundamental en la lucha libre. Cada encuentro es una historia distinta y, con un coliseo vacío, se pierde un personaje principal. Sin embargo, estos gladiadores tienen el reto de cautivar la imaginación de los miles de fanáticos que vivirán los 16 combates del 'Show de shows' divididos en dos días seguidos (sábado 4 y domingo 5 de abril vía Fox Action).

La gran responsabilidad de este desafío caerá en los referentes de la empresa. Seremos testigos de toda la experiencia del ‘Hombre de Ultratumba’ The Undertaker para sumar una victoria más a su legado cuando enfrente a AJ Styles; el renovado ímpetu de Edge, quien regresa al ring tras 9 años de ausencia para vengar las ofensas de su examigo Randy Orton; y la arrolladora fuerza de Goldberg para defender el campeonato del mundo ante un rival por confirmar (Roman Reigns no participará).

Además, Wrestlemania es conocido como ‘La Vitrina de los Inmortales’, ya que si hay un evento en el que un luchador puede lograr la victoria que definirá su carrera, es este. Drew McIntyre buscará colocarse como la imagen de WWE para los próximos años, cuando enfrente a ‘La Bestia’ Brock Lesnar; mientras que Bray Wyatt y un triunfo ante John Cena puede consolidarlo como el villano del momento. Por el lado de la lucha femenina, el futuro está en juego cuando Rhea Ripley y Shayna Baszler se midan contra las consagradas Charlotte y Becky Lynch, respectivamente.

Se verá diferente, se sentirá diferente, pero la emoción sigue siendo la misma. Mientras las personas batallan desde sus casas contra un virus que amenaza cambiar nuestro estilo de vida, ellos subirán al ring para que esta lucha se torne un poco menos dramática, por lo menos por un fin de semana más.

Wrestlemania 36: Cartelera completa

WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Universal Championship: Goldberg (c) vs. Roman Reigns*

Firefly Fun House Match: 'The Fiend' Bray Wyatt vs. John Cena

Raw Women's Championship: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

NXT Women's Championship: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Kevin Owens vs. Seth Rollins

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Naomi vs. Sasha Banks

SmackDown Tag Team Championships Ladder Match: The Miz and John Morrison (c) vs. The Usos vs. The New Day*

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Raw Tag Team Championships: The Street Profits (c) v. Austin Theory and Angel Garza

Elias vs. King Corbin

Intercontinental Championship: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Women's Tag Team Championships: The Kabuki Warriors (c) vs. Alexa Bliss and Nikki Cross

Otis vs. Dolph Ziggler