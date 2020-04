Llegó el día esperado por todos los fanáticos de la lucha libre en el mundo. Bajo inéditas circunstancias, WWE presentará Wrestlemania 36 en dos días, sábado 4 y domingo 5 de abril.

Y el equipo de Sobre las Cuerdas, podcast de La República dedicado a la lucha libre, no podía dejar pasar la oportunidad de analizar el show que quedará en la memoria de todos los fanáticos de esta disciplina.

Desde la cuenta de Facebook de La República y Líbero, los panelistas debatirán y analizarán los choques entre Brock Lesnar vs. Drew McIntyre, Goldberg vs. Braun Strowman, Edge vs. Randy Orton, y un largo etcétera.

La cita es a las 2:00 p.m., horas antes que dé inicio el primer día de Wrestlemania 36. Además, podrás seguir todos los pormenores de ‘La Vitrina de los Inmortales’ a través de larepublica.pe. Por otro lado, si quiere escuchar episodios anteriores de Sobre las Cuerdas, solo debes acceder aquí.

Wrestlemania 36: Cartelera completa

WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Universal Championship: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Firefly Fun House Match: 'The Fiend' Bray Wyatt vs. John Cena

Raw Women's Championship: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

NXT Women's Championship: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Kevin Owens vs. Seth Rollins

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Naomi vs. Sasha Banks

SmackDown Tag Team Championships Ladder Match: The Miz and John Morrison (c) vs. The Usos vs. The New Day*

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Raw Tag Team Championships: The Street Profits (c) v. Austin Theory and Angel Garza

Elias vs. King Corbin

Intercontinental Championship: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Women's Tag Team Championships: The Kabuki Warriors (c) vs. Alexa Bliss and Nikki Cross

Otis vs. Dolph Ziggler