Lima 2019 nos dejó recuerdos imborrables que nos enorgullece a todos los peruanos. El desempeño de nuestros deportistas que hicieron flamear la bandera nacional por todo lo alto al subir al podio de los Panamericanos son imágenes que no nos cansamos de revivir. Sin embargo, ellos nos dan una nueva lección de amor por el país en tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus.

Los atletas nacionales que lograron una medalla en los Juegos Panamericanos 2019 ganaron un departamento en la Villa Panamericana, la misma que hoy es utilizada como un hospital para los positivos en COVID-19, hablaron con La República Deportes y dieron a conocer su sentir por la medida tomada por el Gobierno.

PUEDES VER Ascues y Zela serán denunciados por tramitar pases con información falsa

“Es un momento en el que nos tenemos que apoyar entre todos. No hay camas en los hospitales, no hay espacio donde poner a los infectados. Este no creo que será un periodo en el que todos tenemos que empujar el coche juntos. Por ahora, nosotros no le vamos a dar uso al departamento y qué mejor que ayudar a otro peruano”, dijo Vania Torres, medalla de plata en Stand Up Paddle.

Otro que se pronunció fue el tenista, Juan Pablo Varillas, quien se bañó de bronce en dobles. La raqueta número uno peruana también se refirió a los cambios de planes que debe realizar a causa del coronavirus. “Me parece que el presidente está tomando las medidas necesarias para que esto pase lo antes posible y que la salud de la población está primero que todo, pero evidentemente complica los planes de vender ese departamento y tener un buen ingreso de dinero para seguir entrenando y compitiendo de la mejor manera. Sin duda, complica todo pero es por el bien de la población”.

El medallista de oro en surf Lucca Messinas aseguró que los deportistas pueden esperar para tener un departamento. “Está bien que se esté usando la Villa Panamericana. Obviamente nos dijeron que nos la iban a dar en diciembre y ahora se dice que junio. Con todo esto del coronavirus se demorara más”, agregó para luego contar dónde y con quién está viviendo en Lima.

“Obviamente sería increíble tener el departamento ahora. Yo soy de Máncora, pero mis tíos y familiares me ayudan en poder vivir con ellos cuando estoy en Lima. Otros seguramente dependen mucho de la Villa y quieren tenerla”, agregó.

“Hoy las cosas materiales no sirven de nada”, es lo primero que le dice a La República Deportes Yuliana Bolívar, la judoca venezolana nacionalizada peruana que logró la medalla de bronce.

“Hay una emergencia nacional que es donde deberemos tener centrada nuestra atención. Si utilizaron el espacio de la Villa Panamericana para que las personas que están enfermas, debatiéndose entre la vida y la muerte, puedan recibir la atención, yo lo apoyo al 100%”, acotó tras asegurar que deben utilizar dichas instalaciones el tiempo que se necesario.