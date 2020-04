Lionel Messi es la figura absoluta de la selección argentina. El futbolista del FC Barcelona fue titular a lo largo del Mundial de 2014 en Brasil, no obstante, Ricky Álvarez reveló que estuvo cerca de suplirlo en partido clave.

Ricky Álvarez compartió un video en vivo desde la cuenta de Instagram del club argentino Vélez Sarsfield donde cuenta que Lionel Messi tuvo molestias físicas durante el Mundial de Brasil 2014, por lo que estuvo cerca de no ser titular ante Nigeria, el duelo que definía al líder del grupo. Curiosamente, el mediocentro iba a suplirlo.

PUEDES VER José Carlos Fernández vive drama con esposa en Colombia

“Me acuerdo que en el calentamiento se me acercó el profe y me dijo: ‘Leo está con un problema físico, quizá jugás vos’. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él”, reveló Ricky Álvarez.

No obstante, Lionel Messi pudo recuperarse y fue la figura de la selección argentina para vencer 3-2 a los africanos. La albiceleste salió primera del grupo F de Brasil 2014. Como se recuerda, el capitán del FC Barcelona marcó dos goles.

La historia; sin embargo, no termina mal para Ricky Álvarez pues tuvo la oportunidad de entrar al campo por Lionel Messi a 15 minutos de iniciado el segundo tiempo.

“Eso fue lo máximo en mi carrera, haber estado entre los 23 y poder jugar un Mundial. Fue un sueño impresionante, increíble”, recordó Ricky Álvarez.