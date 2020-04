El fútbol argentino está paralizado desde hace tres semanas y seguirá aplazado por un tiempo más después de las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Tras el último reporte anunciado por el Ministerio de Salud de 1,353 casos positivos y 42 fallecidos por coronavirus, el mandatario argentino descartó la reanudación de la Copa de la Superliga el próximo mes.

“Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir a la salida de la cuarentena, que son el fútbol, ​​el cine, el teatro. Por ahí, el fútbol sin espectadores pueda ir flexibilizándose poco a poco. ¿En mayo? No, no sé cuándo... Mayo me parece que es el peor mes porque es para cuando esperamos el pico (de infectados) y es el mes en el que no debemos generar movimiento de gente”, dijo Fernández en una entrevista con Radio Mitre.

AFA acata medidas del gobierno

La propagación del coronavirus en Argentina ha generado varias preguntas con respecto a los partidos que faltan para definir los ascensos y descensos, además, de la crisis económica que deberían afrontar los clubes en el futuro.

El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, explicó cuál es el panorama real. El titular del ente máximo del fútbol argentino aseguró que están cumpliendo con las medidas dadas por el Gobierno y aún no han tomado una decisión.

"No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión, dijo Tapia al diario Olé.