Alonso Wong: “Estuve 5 días encerrado, pero afortunadamente estoy sano”

El judoca peruano Alonso Wong narró su experiencia luego de volver de Europa en donde participó en eventos clasificatorios a Tokio 2020. El medallista de plata en Lima 2019 tuvo que pasar en aislamiento 5 días, ya que regresó con síntomas de lo que se temía podía ser un caso más de coronavirus.

Wong había regresado de España con la intención de continuar su preparación y seguir compitiendo, pero esto no fue posible por la cancelación de diversos certámenes debido al brote del virus COVID-19. “Volvimos a Lima para competir en Chile y luego nos dimos cuenta de que también se había cancelado”, contó a Radio Ovación.

Ya estando acá, sus síntomas comenzaron a hacerse más notorios, levantando la alarma de las autoridades de la Videna. “El 9 de marzo llegué de España con un malestar corporal y el 12 me dio fiebre y todos se alarmaron. El Minsa vino a hacernos pruebas a los deportistas que habíamos llegado de Europa. Me aislaron junto a otro deportista que tenía tos, con lo que tenía me quedé 5 días encerrado en un cuarto. Los resultaron salieron negativos y me calmé. Afortunadamente estoy sano”, manifestó.

Wong también contó que en la Videna, lugar donde pasa la cuarentena, tiene lo que necesita para mantenerse en forma mientras dure la crisis. “Estoy con una dieta. Tenemos una nutricionista en el albergue. Estamos recibiendo desayuno, almuerzo y cena. No nos falta nada. Tenemos un lugar para entrenar. Ya me gustaría que acabe esto”, indicó.

PUEDES VER Frank Alvarado, el peruano que defiende su patria por partida doble

Por último, Wong puntualizó que existen dudas sobre cómo será el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que, ahora, se celebrarán en el 2021. “No sé cómo será el nuevo proceso de clasificación. La Federación Internacional de Judo todavía no ha dicho nada. Faltaban bastantes eventos. Quizá todo se reanude en setiembre u octubre. Una cosa es mantenerse en forma y otra es entrenar como un deportista de alto rendimiento”, finalizó.